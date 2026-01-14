La Fiscalía ucraniana acusa a la ex primera ministra Yulia Timoshenko por la compra de votos en el Parlamento

Archivo - Yulia Timoshenko, ex primera ministra de Ucrania. - Europa Press/Contacto/Hennadii Minchenko - Archivo

MADRID 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Ucrania ha acusado este miércoles a la ex primera ministra Yulia Timoshenko por la supuesta compra de votos en el Parlamento en base a unos audios recabados por la Oficina Nacional Anticorrupción (NABU), que le podrían suponer, en caso de ser declarada culpable, una pena de prisión de entre cinco y diez años.

La portavoz de la Fiscalía, Olga Postoliuk, ha confirmado la acusación de intento de soborno de la líder del partido Patria --una de las fuerzas con mayor peso de la oposición-- y ha afirmado que "no se trataba de acuerdos puntuales, sino de (...) pagos anticipados y previstos a largo plazo".

Timoshenko habría ofrecido pagos de hasta 10.000 dólares (cerca de 8.585 euros) al mes a diputados del partido Servidor del Pueblo del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, según recoge la prensa local. "Se suponía que los parlamentarios recibirían instrucciones sobre cómo votar y sobre cómo abstenerse o no participar", ha señalado Postoliuk.

La NABU ha detallado que Timoshenko instruyó a varios diputados a votar a favor de la destitución del jefe del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU), Vasil Maliuk; y de los entonces ministros de Defensa, Denis Shmigal, y de Transformación, Mijailo Fedorov; así como de hacerlo en contra de estos dos últimos para sus nuevos puestos como titulares de Energía y Defensa, respectivamente.

Timoshenko, primera ministra de Ucrania brevemente en 2005 y después entre 2007 y 2010, ha rechazado las acusaciones y ha argumentado que dichos audios no tienen nada que ver con ella. "Como siempre, demostraré ante la corte que los cargos son infundados. Lo hecho más de una vez", ha afirmado en sus redes sociales.