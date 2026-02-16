La Fiscalía de Viena acusa a un joven de planear un ataque terrorista durante un concierto de Taylor Swift

Archivo - Una fan con una bolsa de la cantante Taylor Swif en Viena, Austria - Eva Manhart/APA/dpa - Archivo
MADRID 16 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía de Viena ha acusado de los delitos de terrorismo y pertenencia a organización criminal a un joven de 21 años arrestado en el marco de un intento de ataque terrorista durante un concierto de la cantante estadounidense Taylor Swift en agosto de 2024.
Los fiscales han detallado en un comunicado que el hombre está acusado de "participar, desde mayo de 2023 hasta su arresto en agosto de 2024, en una organización terrorista cuyo objetivo" era planificar y preparar un atentado durante el concierto de la cantante en Viena el 9 de agosto de hace dos años.
"Se le acusa, entre otras cuestiones, de obtener instrucciones online para construir una bomba basada en el explosivo triperóxido de triacetona (TATP), un tipo de bomba utilizada específicamente en ataques de Estado Islámico", han señalado.
El joven habría recibido presuntamente instrucciones por parte de otros miembros de Estado Islámico para preparar dichos explosivos, mientras que también está acusado de "intentar comprar armas y una granada de mano a través de comerciantes ilegales".
El acusado, que no ha sido identificado, también incitó presuntamente a llevar a cabo ataques terroristas a través de redes sociales como Snapchat con "vídeos destinados a matar infieles", a la par que envió "archivos que glorifican a Estado Islámico y otro material de propaganda".
Según los fiscales, el hombre está acusado por separado de haber planeado atentados frustrados en la ciudad de Dubái y en Estambul, así como de intentar matar a un guardia de seguridad en La Meca en marzo de 2024, un incidente en el que hirió a otras cuatro personas con un arma blanca.
Los conciertos de Swift fueron cancelados en agosto de 2024 tras la detención de al menos tres sospechosos. De ser condenado, se podría enfrentar a hasta 20 años de prisión.