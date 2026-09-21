La Flotilla denuncia 15 detenidos en Túnez tras una manifestación en apoyo a activistas en huelga de hambre

Manifestación en apoyo a los activistas de la Global Sumud Flotilla encarcelados en Túnez - Hasan Mrad / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Global Sumud Flotilla ha denunciado este lunes que al menos 15 activistas tunecinos han sido detenidos, algunos de ellos sacados a la fuerza de sus casas, después de la manifestación celebrada este domingo en apoyo a los cuatro activistas tunecinos de la flotilla que llevan seis meses en prisión y han iniciado en septiembre una huelga de hambre.

"Durante la noche al menos 15 manifestantes pacíficos han sido detenidos, sacados de sus casas y de las calles. Varias familias aún no saben dónde están sus seres queridos", ha informado la Flotilla en un comunicado.

Estas detenciones se producen después de que el domingo se celebrara una manifestación en la capital, Túnez, en apoyo a los activistas encarcelados Wael Nawar, Nabil Chanufi, Ghassan Henchiri y Ghassan Bughdiri.

"Exigimos su inmediata liberación y total transparencia sobre la ubicación y el estado de todos los detenidos. Protestar por la vida de nuestros amigos no debería costarle la nadie la libertad", ha argüido el grupo.

Los cuatro activistas llevan ya casi seis meses en prisión preventiva tras ser detenidos en marzo por su implicación en la misión de la Flotilla Sumud para llevar ayuda humanitaria la Franja de Gaza a pesar del bloqueo israelí.

Los cuatro iniciaron a principios de septiembre una huelga de hambre y Nawar en particular se encuentra en estado "crítico" en la prisión de El Mornaguia. Protestan con su huelga de hambre por la detención preventiva que se les ha impuesto.