Francia anuncia que su embajador en Argelia retomará sus funciones en pleno acercamiento con Argel

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, en una fotografía de archivo - Marek Ladzinski / Zuma Press / Europa Press / Cont

MADRID, 8 May. (EUROPA PRESS) -

El embajador de Francia en Argelia, Stéphane Romatet, quien fue llamado a consultas por París en abril de 2025 en plenas tensiones bilaterales, regresará próximamente a su cargo en Argel, según ha anunciado este viernes la Presidencia francesa, que ha anunciado además una visita al país por parte de la viceministra de Defensa, Alice Rufo.

El Elíseo ha indicado que el desplazamiento tendrá lugar este mismo viernes, cuando Rufo viajará a Sétif para "conmemorar los acontecimientos tráficos" que tuvieron lugar en esta fecha en 1945, en referencia a la represión de las manifestaciones proindependentistas en esta ciudad y otras de los alrededores, que dejó miles de víctimas.

"Esta es la verdad de nuestra historia y es un honor para Francia afrontarla", ha dicho la Presidencia francesa, que ha apuntado que este desplazamiento "demuestra el deseo del presidente de la República (Emmanuel Macron) de abordar las relaciones entre Francia y Argelia con honestidad, respetando todos los recuerdos asociados a ellas".

Asimismo, ha resaltado que es por ello por lo que "el embajador de Francia en Argelia acompañará a la viceministra y retomará sus actividades". "Trabajará sobre todos los aspectos de nuestra cooperación bilateral, en espíritu de reciprocidad y con atención prioritaria al retorno a Francia de nuestro compatriota Christophe Gleizes", ha apuntado.

Gleizes es un periodista que fue condenado en diciembre de 2025 a siete años de cárcel en Argelia por "apología del terrorismo", unos cargos rechazados por la defensa. La familia del francés envió en paralelo una solicitud al presidente argelino, Abdelmayid Tebune, para que le conceda un perdón.

El Elíseo ha hecho hincapié en que "la lucidez con la que Francia contempla la historia debe permitir hoy forjar relaciones de confianza y prometedoras para el futuro, en beneficio propio de los pueblos francés y argelino", al tiempo que ha apostado por "retomar la cooperación consular, ampliar los resultados ya obtenidos y restaurar un diálogo eficaz y respetuoso con los intereses nacionales mutuos, por el interés común".