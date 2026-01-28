Francia apoya la inclusión de la Guardia Revolucionaria de Irán en la lista de organizaciones terroristas

Palacio del Elíseo - Europa Press/Contacto/Alexis Sciard

MADRID 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Francia ha anunciado este miércoles que apoya la inclusión de la Guardia Revolucionaria de Irán en la lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea, sumándose así al cambio de postura anunciado horas antes por España, los dos principales reticentes a que se aprobara esta medida.

"La intolerable represión del levantamiento pacífico del pueblo iraní no puede quedar sin respuesta. Su extraordinaria valentía ante la violencia indiscriminada desatada contra ellos no puede ser en vano. Junto con nuestros socios europeos, mañana en Bruselas impondremos sanciones contra los responsables de estas atrocidades", ha adelantado el ministro de Exteriores, Jean-Noel Barrot.

El jefe de la diplomacia francesa ha asegurado a través de un mensaje publicado en redes sociales que "prohibirán la entrada al territorio europeo" de los responsables de la represión de las manifestaciones antigubernamentales --que se han saldado con más de 3.000 muertos, según el balance oficial, y más de 6.000, según organizaciones civiles-- y que congelarán sus bienes.

Barrot también ha manifestado que Teherán "debe liberar a los presos, poner fin a las ejecuciones, levantar el bloqueo de Internet y permitir que la misión de investigación del Consejo de Derechos Humanos de la ONU investigue los crímenes cometidos en Irán".

El anuncio de París llega un día antes de la reunión que mantendrán este jueves los ministros de Exteriores del bloque comunitario, en el que abordarán, entre otros, la imposición de sanciones a las autoridades iraníes y la designación formal de la Guardia Revolucionaria como organización terrorista.