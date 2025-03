Francia confirma que entrega a Ucrania información de Inteligencia tras el corte por parte de EEUU

Lecornu desvela que Macron ha ordenado "acelerar los diferentes paquetes de ayuda francesa" y alerta de la amenaza de Rusia

MADRID, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Francia ha confirmado este jueves que está entregando a Ucrania información de Inteligencia, un día después de que Estados Unidos anunciara que cortaba estos contactos con Kiev, en medio de los intentos de Washington para presionar al país de cara a iniciar un proceso de conversaciones de paz con Rusia.

"Tenemos medios de Inteligencia que usamos en beneficio de los ucranianos", ha dicho el ministro de Defensa francés, Sébastien Lecornu, durante una entrevista concedida a la emisora France Inter, tras asegurar que la decisión de Estados Unidos entró en vigor durante la jornada del miércoles.

"Nuestro servicio de Inteligencia es soberano. En los últimos años nos ha llevado más tiempo acelerar el proceso, pero la ventaja es que lo hemos hecho con nuestras propias capacidades", ha sostenido, tras afirmar que un paso similar por parte de Reino Unido sería "más complicado", dado que "forma parte de una comunidad de Inteligencia con Estados Unidos".

Asimismo, el ministro de Defensa de Francia ha recalcado que el presidente francés, Emmanuel Macron, le ha dado orden de "acelerar los diferentes paquetes de ayuda francesa (a Ucrania) debido a que los europeos no pueden limitarse a hacer declaraciones".

"Hacen falta actos que permitan segmentos que compensen la ayuda estadounidense que no va a llegar", ha señalado, en referencia a la decisión de Estados Unidos de suspender igualmente la entrega de ayuda a Kiev, que hace frente a una invasión por parte de Rusia desde febrero de 2022.

Por otra parte, Lecornu ha pedido "no pasar de una forma de despreocupación respecto a la paz a una forma de fiebre sobre la Tercera Guerra Mundial". "Hay que mantener la calma", ha dicho, si bien ha hecho hincapié en que "la amenaza rusa nunca ha cambiado".

"Es cierto que tenemos un sistema político y quizá mediático que no lo quiere ver", ha señalado, al tiempo que ha incidido en que "no hay ni un agente de la Dirección General de Seguridad Exterior (DGSE) ni un oficial del Estado Mayor de Francia que considere que Rusia no es una amenaza".

"No sé en qué idioma debería decirse. Quizás para algunos en ruso", ha ironizado el ministro francés, quien ha alertado de que Rusia "se ha acostumbrado a su supervivencia política a través de la agresividad externa" y tiene una economía "que ahora depende en gran medida del esfuerzo bélico".

Asimismo, ha apuntado a la "peligrosa cooperación" de Rusia con "Irán, por un lado, y Corea del Norte, por el otro", "sin olvidar las posibles transferencias de tecnología y los programas de armas que incluso durante la Guerra Fría se podían regular, incluido el envío de armas nucleares al espacio". "No hay mucho positivo que esperar por esa parte", ha zanjado.

CORTE DE LA AYUDA DE EEUU

Las palabras de Lecornu han llegado después de que el director de la CIA, John Ratcliffe, anunciara el miércoles el corte del intercambio de información de Inteligencia con Ucrania, después de suspender la ayuda militar a Kiev tras el encontronazo público protagonizado la semana pasada en la Casa Blanca por los presidentes de Estados Unidos y Ucrania, Donald Trump y Volodimir Zelenski, respectivamente.

"Lo que el presidente Trump ha hecho es pedir una pausa", dijo Ratcliffe en una entrevista concedida a la cadena de televisión estadounidense Fox News, en la que recalcó que el mandatario "es el presidente de la paz". "Nunca ha habido una guerra bajo su liderazgo. Quiere acabar con las guerras existentes", manifestó.

"En este caso, como todo el mundo vio, Trump tenía dudas reales sobre si Zelenski estaba comprometido con el proceso de paz. Dijo de pausar para dar una oportunidad de pensar sobre ello. Se vio la respuesta y Zelenski publicó un comunicado diciendo: 'estoy preparado para la paz", subrayó, al tiempo que apuntó que estas medidas podrían ser revertidas si hay un cambio en la postura de Kiev.

Zelenski afirmó el martes, tras la suspensión de la ayuda militar, que se ponía a disposición del "firme liderazgo" del mandatario estadounidense para lograr "una paz duradera". "Ninguno de nosotros quiere una guerra interminable. Ucrania está dispuesta a sentarse a la mesa de negociaciones lo antes posible para acercar una paz duradera. Nadie desea la paz más que los ucranianos", zanjó.