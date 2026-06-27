Francia lamenta que Burkina Faso haya roto relaciones en una decisión "hostil" y anuncia medidas recíprocas

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, en imagen de archivo - Sophie Hugon/European Council/dp / DPA

MADRID 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno francés ha lamentado este sábado como una "decisión hostil e infundada" la ruptura total de relaciones proclamada esta noche por la junta militar de Burkina Faso y ha anunciado que está estudiando medidas recíprocas.

El país africano anunció ayer la ruptura total de relaciones con su antigua potencia colonial en la culminación de años de distanciamiento desde la llegada al poder de una junta militar golpista liderada por Ibrahim Traoré en 2022, más próxima a Rusia y que ha emprendido una alianza político militar con otros dos regímenes militares de la región como son Malí y Níger.

En su anuncio, la junta burkinesa denunció que las autoridades francesas ejercen "un activismo incesante contra los intereses de Burkina Faso", y las acusan de sostener unas "ambiciones neocoloniales manifiestas" que explicarían, según las autoridades, el respaldo "activo" de París a "redes subversivas y a los terroristas que sumen (al) país y al Sahel en el luto (y) convertirlo en un paria de la comunidad internacional".

"Ante estas pretensiones imperialistas de dominación de nuestro país y de sometimiento de nuestro pueblo, hemos optado por la responsabilidad y la soberanía", ha defendido el Ejecutivo del país africano para, acto seguido, puntualizar que esta ruptura "no pone en modo alguno en entredicho los lazos históricos" de los dos países.

Así pues, y en su reacción al anuncio, Francia "lamenta esta decisión hostil e infundada, que evidencia la preocupante deriva de las autoridades burkinesas", y confirma que "actualmente se están estudiando las medidas recíprocas necesarias".

"Francia reitera su solidaridad con el pueblo de Burkina Faso y recuerda los fuertes lazos que unen a nuestras dos naciones", reza también el comunicado de Exteriores.

Las autoridades francesas "prestan especial atención a la seguridad del personal gubernamental presente en el país" y de la comunidad francesa residente en Burkina Faso. "En este contexto, instan a los ciudadanos franceses a extremar la precaución", remacha la nota.