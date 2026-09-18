Francia moviliza a sus autoridades regionales y locales para prepararse ante "amenazas híbridas"

Archivo - El primer ministro francés, Laurent Nuñez, en Paris durante actos del 14 de julio. - Jacovides / Liewig / Bestimage / Zuma Press / Euro

MADRID 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Francia ha decidido movilizar a sus autoridades a todos los niveles, tanto regionales como locales, para prepararse ante "amenazas híbridas" en pleno auge de este fenómeno en toda Europa.

Este es el principal resultado del comité de seguridad celebrado este jueves en Francia, tras el que el primer ministro galo, Laurent Nuñez, ha llamado a "cerrar filas" en toda la administración francesas.

"El aumento de las amenazas híbridas en toda Europa: ataques cibernéticos, daños a nuestras infraestructuras críticas, actos de desestabilización, campañas de desinformación, nos obliga a cerrar filas", ha afirmado.

Así, Nuñez ha explicado que ha pedido a los prefectos de los departamentos franceses, autoridades regionales, reúnan a los prefectos de zona, lo que serían provincias, "en las próximas semanas" a un consejo de seguridad "dedicado a los temas de defensa y seguridad nacional".

"El objetivo es claro: movilizar todos los servicios del Estado y a los actores locales para estar preparados para afrontar estas nuevas amenazas", ha recalcado el primer ministro francés.

La cuestión de las amenazas híbridas, con ataques a infraestructuras, actos de sabotaje o incursiones de drones en el espacio aéreo se ha vuelto una constante en los últimos meses en Europa.

Esta dinámica es atribuida por las autoridades europeos a una escalada de Rusia en el contexto de sus intentos de desestabilizar el continente e intimidar a los socios de Ucrania, al tiempo que recrudece los ataques contra el país vecino.