Francia niega que pidiera al fundador de Telegram que censurara mensajes conservadores en Rumanía

MADRID 18 May. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia ha publicado este domingo un comunicado rechazando las acusaciones del fundador de Telegram, Pavel Durov, sobre una petición para que censurara mensajes conservadores con vistas a las elecciones presidenciales de Rumanía, como ha asegurado el propio Durov.

"Un país occidental europeo (adivinad cuál --icono de una barra de pan--) se dirigió a Telegram para pedrnos que silenciáramos voces conservadoras en Rumanía antes de las elecciones presidenciales de hoy. Me negué rotundamente. Telegram no restringe las libertades de los usuarios rumanos ni bloquea sus canales políticos", ha publicado Durov en su cuenta en Telegram.

Alega que "no puedes defender la democracia destruyendo la democracia". "No puedes luchar contra la injerencia electoral interfiriendo en las elecciones. O tienes libertad de expresión y elecciones justas o no las tienes. Y el pueblo rumano se merece las dos", ha remachado.

En respuesta, París ha denunciado las "acusaciones completamente infundadas" sobre la injerencia francesa en las elecciones presidenciales rumanas. "Francia rechaza categóricamente estas acusaciones y hace un llamamiento a todos a actuar con responsabilidad y respetar la democracia rumana", ha apelado.

Considera así que estas acusaciones son "sencillamente una táctica de distracción ante las amenazas reales de injerencia contra Rumanía" y por ello pido a los actores políticos rumanos "responsabilidad y defensa de la democracia".

Francia recuerda que las elecciones de noviembre fueron canceladas por decisión interna y soberana rumana ptras detectar "una interferencia digital y financiera muy real por parte de actores vinculados a Rusia". Las investigaciones posteriores de las autoridades rumanas y de la Comisión Europea "confirmaron posteriormente la gravedad de esta interferencia, incluyendo la manipulación del algoritmo de TikTok", destaca París.

"Como socio y amigo, recordamos que Francia ha apoyado a Rumanía en su adhesión a la Unión Europea, sus reformas, su entrada en el espacio Schengen y su progreso. También ha apoyado su seguridad, por ejemplo, enviando a nuestros soldados cinco días después del inicio de la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022. Mentir sobre Francia, insultarla, es romper con esta historia", concluye el comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores francés.

Durov, quien tiene la nacionalidad francesa, ha salido recientemente del país, donde está siendo investigado por supuestamente permitir la comisión de diversos delitos por su falta de colaboración con las autoridades que investigan los contenidos ilegales que ofrece su plataforma.

Con casi 1.000 millones de usuarios en todo el mundo, Telegram se ha situado como una alternativa a las plataformas de mensajería estadounidenses, funcionando al mismo tiempo como una red social gracias a sus canales públicos que pueden acumular cientos de miles de suscriptores, si bien las autoridades francesas han puesto el foco en la plataforma por el contenido ilegal publicado en la misma, desde material audiovisual pirateado hasta tráfico de drogas y pornografía infantil.

El empresario ruso cuenta con ciudadanía francesa desde 2021 y tiene además pasaporte emiratí. Cabe recordar que Durov fue despedido de su puesto de director general de la red social rusa VKontakte después de negarse a colaborar con el Servicio Federal de Seguridad ruso (FSB) cuando le solicitó información sobre grupos de oposición al Kremlin.