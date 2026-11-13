Francia reafirma su respaldo "inamovible" al plan de autonomía de Marruecos para el Sáhara Occidental

Archivo - El ministro de Exteriores de Francia, Jean-Noel Barrot - Lev Radin / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Francia, Jean-Noel Barrot, ha reafirmado este viernes ante su homólogo marroquí, Naser Burita, el respaldo "inamovible" del Ejecutivo francés al plan de autonomía concebido por Rabat para el Sáhara Occidental.

En un encuentro en Esauira, ciudad costera de Marruecos, Barrot ha "recordado la posición inamovible de Francia, según la cual el presente y el futuro del Sáhara Occidental se inscriben en el marco de la soberanía marroquí".

El ministro francés, que ha manifestado su "deseo de que prosiga el diálogo" en torno al Sáhara Occidental, ha defendido no obstante que la propuesta presentada por Marruecos en 2007 es "la única base para alcanzar una solución política justa, duradera y negociada".

"Francia mantiene su compromiso con una solución política definitiva a esta cuestión", ha señalado Barrot, según un comunicado difundido por la cartera diplomática en el que reitera el apoyo de París a Staffan de Mistura, el enviado de la ONU para el Sáhara Occidental.

El Ministerio de Exteriores de Marruecos, por su parte, ha destacado estas declaraciones de Barrot en un comunicado difundido en su pagina web, tras un encuentro con Burita enmarcado en la "asociación excepcional reforzada" firmada hace ya dos años por el Rey Mohamed VI y el jefe del Elíseo, Emmanuel Macron.

La declaración llega después de que el Frente Polisario --brazo de las aspiraciones de autodeterminación saharauis-- haya anunciado este martes el estado de "movilización general" para enfrentarse al "ocupante expansionista marroquí" a los diez días de expirar la misión de la ONU en el Sáhara Occidental (MINURSO) por el fracaso de los borradores presentados por Estados Unidos y Rusia en el Consejo de Seguridad.