Francia rechazará la prórroga del Brexit si May no presenta garantías de que el acuerdo será aprobado

Publicado 20/03/2019 17:16:12 CET

El ministro de Exteriores francés, Jean-Yves Le Drian, ha asegurado que si la primera ministra británica, Theresa May, no ofrece "suficientes garantías sobre la credibilidad de su estrategia" para aprobar su plan en el Parlamento británico, rechazará la petición de prórroga abocando así a Londres a un Brexit sin acuerdo.

Le Drian ha expuesto que es mejor una salida de Reino Unido sin acuerdo que una prórroga sin tener un plan definido. Ante el Parlamento francés, ha enumerado las tres condiciones de París: que el objetivo sea ratificar el acuerdo de salida, que no haya cambios en ese acuerdo y que Reino Unido no participe en las elecciones europeas de mayo.

"Una situación en la que la señora May no sea capaz de presentar al Consejo Europeo garantías sobre la credibilidad de su estrategia llevaría a rechazar la petición y a optar por un escenario de no acuerdo", ha asegurado a los diputados galos.

Los jefes de Estado y de Gobierno se reúnen este jueves y viernes en Bruselas para discutir la petición de May de una prórroga corta hasta el 30 de junio, algo que deben aprobar los restantes Veintisiete por unanimidad.

El portavoz del Gobierno francés, Benjamin Griveaux, se ha manifestado en la misma línea. "La posición de Francia es simple: la primera ministra británica debe explicarnos para qué y durante cuánto tiempo, además de ofrecernos garantías", ha afirmado.

"Por lo tanto, una prórroga no es automática ni se puede dar por hecha", ha explicado, además de señalar que esto no se ha discutido en el consejo de ministros que se estaba celebrando mientras May ha hecho pública su petición.