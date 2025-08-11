Las fuertes lluvias en el suroeste de Japón dejan varios desaparecidos

MADRID 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Varias personas están desaparecidas por las fuertes lluvias que han azotado en las últimas horas la zona suroeste de Japón, donde los servicios de emergencia intentan localizar este lunes a potenciales víctimas de inundaciones y corrimientos de tierra.

La agencia meteorológica estatal ya venía advirtiendo de niveles de lluvia extremos en las varias prefecturas. En la de Kumamoto, por ejemplo, se han registrado en apenas seis horas más del doble de la precipitación media para todo el mes de agosto.

Precisamente en la región de Kumamoto, en concreto en la localidad de Kosa, un hombre fue arrastrado en el interior de su vehículo mientras intentaba irse junto a su familia, mientras que en Misato este lunes por la mañana seguía abierta una operación para localizar a una víctima en el interior de una vivienda.

Por otro lado, dos personas habrían sido arrastradas por un río en la vecina prefectura de Fukuoka, según las informaciones recabadas por la agencia de noticias Kiodo.

El primer ministro de Japón, Shigeru Ishiba, ha instado a la población a permanecer alerta frente al temporal y ha subrayado el compromiso del Gobierno para atender a las áreas y poblaciones damnificadas.