Fuertes tormentas en el norte de India dejan al menos 89 muertos y 53 heridos en Uttar Pradesh

Fuerte tormenta de polvo registrada en el norte de India - Europa Press/Contacto/Prabhat Kumar Verma

MADRID 14 May. (EUROPA PRESS) -

Al menos 89 personas han muerto y otras 53 han resultado heridas por cuenta de las fuertes tormentas que han sacudido este miércoles a Uttar Pradesh, en el norte de India, provocando a su vez importantes daños materiales en varios distritos de la zona.

Entre los puntos más castigados se encuentra el distrito de Prayagraj, donde 21 personas han fallecido, así como los de Sant Ravidas Nagar, Fatehpur y Mirzapur, con 14, 11 y 10 víctimas mortales, respectivamente, según la información recogida por el diario 'Times of India', que cita un informe elaborado por las autoridades de la zona, en el cual se agrega que al menos 53 personas han resultado heridas por incidentes relacionados con este fenómeno meteorológico adverso.

De acuerdo con dicho documento, la mayoría de los decesos se habrían producido a causa del derrumbe de muros, de la caída de árboles y del impacto de rayos durante unas tormentas de polvo y fuertes lluvias que, asimismo, han provocado la muerte de 114 animales.

Previamente, el Departamento Meteorológico de India emitió avisos de tormentas eléctricas y rayos en varios puntos del norte del país debido a las cambiantes condiciones meteorológicas previstas.