Las fuerzas gubernamentales yemeníes rechazan ataques hutíes en Taiz y Lahj

Archivo - Ataque saudí en Taiz (Yemen) - Yin Ke / Xinhua News / Europa Press - Archivo

MADRID 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las fuerzas militares del Gobierno yemení reconocido por la comunidad internacional han rechazado en las últimas horas ataques de las milicias hutíes en las regiones de Taiz y Lahj, en medio del recrudecimiento de los combates entre ambas partes.

Además, las autoridades yemeníes han informado del lanzamiento de dos misiles balísticos contra la sede del gobierno yemení reconocido por la comunidad internacional, Adén, ha explicado el portavoz militar yemení, Mayid al Nuzaili.

Al Nuzaili ha dado cuenta de un total de 723 ataques contra las posiciones de los hutíes en las últimas horas, incluidos 37 ataques aéreos, 56 ataques con drones, 89 ataques con cohetes y 541 ataques de artillería.

Por su parte, el portavoz militar de los hutíes, Yahya Sari, ha informado de ataques con misiles balísticos contra concentraciones de fuerzas gubernamentales en Jaraz, provincia de Lahj, que han causado "decenas" de bajas y destruido varios vehículos.

Por otra parte, la coalición internacional liderada por Arabia Saudí en apoyo al Gobierno yemení ha informado de la "intercepción y destrucción de dos drones lanzados por las milicias hutíes sobre Riad y las regiones del sur".

Los hutíes, que el 3 de septiembre lanzaron una ofensiva a gran escala en el oeste del país, han logrado avances en los alrededores de Taiz durante los últimos días y han ejecutado numerosos ataques con misiles y drones contra Arabia Saudí, en respuesta al apoyo de la coalición internacional encabezada por Riad a las operaciones militares de las autoridades yemeníes reconocidas internacionalmente.

Las tropas de las autoridades yemeníes reconocidas por la comunidad internacional anunciaron el pasado 4 de octubre una ofensiva a gran escala para recuperar los territorios recientemente capturados por los hutíes y avanzar incluso hacia la capital, Saná, en manos de los rebeldes desde 2014.