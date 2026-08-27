Las fuerzas de Pakistán matan a once supuestos terroristas en dos operaciones cerca de Afganistán

Archivo - Imagen de archivo de efectivos del Ejército de Pakistán. - -/Ppi Via Zuma Press Wire/Dpa - Archivo

MADRID 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las fuerzas de seguridad de Pakistán han matado este jueves a once presuntos terroristas en sendas operaciones llevadas a cabo en las provincias de Jáiber Pastunjua y Baluchistán, en el marco de la ofensiva contra Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP), conocido como los talibán paquistaníes, y separatistas baluches que operan en estas zonas del país centroasiático.

Según las informaciones recogidas por la emisora estatal Radio Pakistán, al menos dos sospechosos han muerto en Bannu durante una redada contra TTP, mientras que otros cinco presuntos integrantes del grupo han muerto en una segunda operación en el área de Ladha.

Asimismo, cuatro supuestos miembros del Ejército de Liberación de Baluchistán (BLA) han muerto en otra operación en Juzdar, tras lo que tanto el presidente como el primer ministro de Pakistán, Asif Alí Zardari y Shehbaz Sharif, respectivamente, han ensalzado el papel de las fuerzas de seguridad en la lucha contra el terrorismo en estas zonas, en la frontera con Afganistán.

La zona fronteriza con Afganistán ha sido desde hace años escenario de inseguridad, especialmente a causa de los ataques por parte de los talibán paquistaníes, en medio de acusaciones de Islamabad a India y los talibán afganos por su presunto apoyo a la organización, algo rechazado desde Nueva Delhi y Kabul.