Las fuerzas de seguriad matan a once supuestos miembros de Al Shabaab en varias operaciones en Somalia

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las fuerzas de seguridad de Somalia han matado este martes a once supuestos integrantes de Al Shabaab, vinculado a la organización terrorista Al Qaeda, en una serie de operaciones lanzadas contra el grupo en varios puntos del país africano.

Las fuerzas de la comunidad Macawisley, aliadas de las fuerzas de seguridad, han matado a seis sospechosos en una operación en la localidad de Dumaaye, situada en la región de Mudug (centro), donde han recuperado además armas y otros suministros militares, sin que por ahora haya informaciones sobre bajas entre sus filas o entre las de las fuerzas de seguridad.

Asimismo, las fuerzas de seguridad han matado a otros cinco presuntos milicianos, entre ellos tres comandantes de Al Shabaab, en la cartera que conecta Garasweyne y Moragabey, en la región de Bakool (sur), donde han incautado además diverso armamento, según ha recogido la agencia estatal somalí de noticias, SONNA.

El Ejército somalí ha anunciado además la desarticulación de un intento de atentado suicida en Dabagalo (centro), mientras que las autoridades han reiterado su voluntad de continuar con sus operaciones para hacer frente a la amenaza que supone el grupo terrorista para Somalia y la región.

El grupo ha incrementado sus ataques en los últimos meses, llegando a tomar zonas al norte de Mogadiscio, a pesar de que las autoridades han incrementado su ofensiva contra Al Shabaab con apoyo de clanes y milicias locales, todo ello como parte del plan adoptado por el presidente, Hasán Sheij Mohamud, quien prometió al asumir el cargo en mayo de 2022 poner la lucha antiterrorista en el centro de sus políticas.