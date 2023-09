Las Fuerzas ucranianas irrumpen en la aldea de Verbove, según general

MADRID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las fuerzas ucranianas han irrumpido en la aldea sureña de Verbove, según el general que lidera la contraofensiva de Ucrania a lo largo del frente sur.

"En el flanco izquierdo --cerca de Verbove-- tenemos un gran avance y seguimos avanzando", ha dicho el general de brigada Oleksandr Tarnavsky a la CNN, aunque ha reconocido que las tropas estaban haciendo progresos más lentos de lo esperado.

"No tan rápido como se esperaba, no como en las películas sobre la Segunda Guerra Mundial", ha relatado y ha añadido que "lo principal es no perder esta iniciativa --que tenemos--. Y bueno, no perderlo en la práctica, con acciones".

Tarnavskyi está convencido de que el invierno no frenará la contraofensiva de las Fuerzas Armadas, "el mayor avance está aún por llegar".

Esto sigue a los avances de las fuerzas ucranianas a principios de septiembre, cuando Tarnavsky dijo que las fuerzas habían traspasado la primera línea defensiva de Rusia cerca de Zaporiya después de semanas de minuciosa remoción de minas.