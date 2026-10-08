Fujimori anuncia la creación de un "comando unificado" contra la criminalidad y la delincuencia en Perú

La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, en el Cuartel General del Ejército, en Lima, Perú (archivo) - Carlos Garcia Granthon / Zuma Press / Europa Press

MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, ha anunciado este miércoles la creación de un "comando unificado" para coordinar las "capacidades operativas de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional de Perú" con el objetivo de establecer un "gran centro de control y operaciones para dirigir todas las acciones" y enfrentar de "manera sincronizada a las organizaciones criminales y la delincuencia".

Durante una ceremonia celebrada en el Cuartel General del Ejército, en Lima, Fujimori ha invitado a los gobiernos de otras naciones a colaborar y compartir "su experiencia, tecnología, información y recursos contra el crimen", asegurando que la "defensa de la vida de los ciudadanos no tiene bandera".

La mandataria peruana ha señalado que la ciudadanía está "desesperada porque sale todos los días a trabajar con miedo de ser extorsionado o de morir en una balacera", afirmando que la inseguridad es una de las principales preocupaciones del pueblo peruano que está "decepcionado" porque en los "últimos 26 años, las autoridades no han hecho mucho para derrotar la delincuencia".

Fujimori ha anunciado la "expulsión en tiempo récord de extranjeros que llegaron para delinquir y atacar los peruanos". Además, ha informado que el Gobierno retomará el "control de los establecimientos penitenciarios y a incomunicar a los internos que sigan delinquiendo".

Así, ha afirmado que el Estado actuará con firmeza, "basta de indecisión, de indiferencia y de ineficacia" y ha convocado a todos los sectores del país a sumarse a este esfuerzo, asegurando que la "lucha contra la delincuencia no tiene ideología ni color político".

La presidenta peruana ha garantizado el "respaldo a la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas" y ha dicho que se exigirá "permanentemente profesionalismo, disciplina, responsabilidad, legalidad, respeto a la democracia y a los derechos humanos".