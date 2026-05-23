Fujimori aventaja a Sánchez en menos de tres puntos con vistas a la segunda vuelta presidencial en Perú

La candidata presidencial peruana Keiko Fujimori (archivo) - Europa Press/Contacto/El Comercio

MADRID 23 May. (EUROPA PRESS) -

La candidata presidencial de extrema derecha Keiko Fujimori sería la más votada en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales peruanas con un 39,5% de apoyo, por delante del candidato progresista, Roberto Sánchez que sumaria un 36,1%, según la encuesta publicada por Datum.

Fujimori, líder del partido Fuerza Popular, fue la más votada en la primera vuelta de las elecciones presidenciales del pasado 12 de abril con un 17,18% de los votos, frente al 12,03% de Sánchez. Ambos se disputan la jefatura del Estado el próximo 7 de junio en segunda vuelta.

La empresa demoscópica Datum reconoce un empate técnico debido al margen de error, mientras que los votos en blanco, viciados y los indecisos suman más del 24% del total, al hilo del desencanto con la crisis política en la que lleva años sumido el país.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha confirmado este viernes el recuento de los votos del 12 de abril con el 100% del escrutinio y que Fujimori y Sánchez estarán en la segunda vuelta.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha ordenado realizar una auditoría "informática integral y exhaustiva" sobre el proceso de la primera vuelta después de que el jefe de la ONPE , Piero Corvetto, presentara su dimisión el pasado 21 de abril tras admitir retrasos logísticos durante la jornada electoral.

Corvetto y otros seis funcionarios del organismo electoral están siendo investigados por supuestas irregularidades después de que unos 60.000 electores, principalmente en Lima, denunciaran no haber podido ejercer su derecho al voto la jornada electoral debido a la falta de material electoral, por lo que las autoridades prorrogaron la votación hasta el lunes 13.