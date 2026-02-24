Fujimori insiste en sus advertencias sobre el nuevo presidente de Perú poco antes de que tome posesión su gabinete

Archivo - Keiko Fujimori. - Europa Press/Contacto/El Comercio - Archivo

MADRID, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La candidata presidencial Keiko Fujimori ha reiterado sus advertencias sobre los supuestos riesgos que puede traer consigo el nuevo gabinete del presidente José Balcázar, poco antes de que tome posesión este martes y a menos de dos meses de que se celebren elecciones el país, acostumbrado a la inestabilidad en esta década.

El riesgo es la vulneración de la autonomía del Banco Central de Reserva, la vulneración a la Constitución o al proceso electoral", ha valorado la líder de Fuerza Popular en declaraciones a los medios, según recoge Canal N.

A pesar de todo, Fujimori ha tenido que reconocer que es pronto para hacer una valoración precisa sobre estas supuestas amenazas a la institucionalidad y se ha limitado a señalar que estarán vigilando "cada una de las decisiones" que Balcázar tome a partir de este martes, cuando toma posesión su nuevo gabinete.

Por el momento, ya se sabe que será Hernando de Soto quien se ponga al frente del nuevo equipo de gobierno. El nuevo primer ministro "es un peruano que ha contribuido mucho a la economía" del país, ha concedido Fujimori, que acto seguido ha cuestionado que en 2021 apoyara al expresidente Pedro Castillo.

"Más allá del prestigio que él pueda tener, creo que lo que hay que ver es qué discurso dará en el momento que se presente en el Congreso. Lo que nos corresponde hacer es esperar a sus anuncios y a sus decisiones", ha apostillado.

NUEVO GABINETE

El presidente Balcázar toma posesión este martes de su nuevo gabinete, formado previsiblemente por 18 ministerios, en los que podría repetir alguno de los integrantes del equipo de su antecesor, José Jerí. Es el caso de Denisse Miralles, quien podría continuar al frente de la cartera de Economía.

A lo largo del fin de semana, Balcázar se ha reunido en Palacio de Gobierno con los líderes de los partidos, representantes de la sociedad civil, empresarial, y diplomáticos extranjeros.

Balcázar se ha convertido esta semana en el octavo presidente de Perú en apenas una década, después de que el Congreso destituyera a través de una moción de censura a José Jerí, acosado por varios escándalos, en un otro episodios más de una inestabilidad política e institucional sin precedentes en la región.