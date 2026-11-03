Funcionarios de EEUU confirman ataques "defensivos" contra la isla iraní de Qeshm tras las explosiones registradas

Archivo - Un dron MQ-9 Reaper de la Fuerza Aérea de EEUU como el que la Guardia Revolucionaria de Irán afirma haber derribado tras las explosiones registradas en la isla de Qeshm, en medio de un ataque justificado como "defensivo" por parte de EEUU - Sra Edgar Grimaldo/U.S. Air / Zuma Press / Europa

MADRID, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Funcionarios de Estados Unidos han confirmado a medios estadounidenses la ejecución de una serie de ataques de corte "defensivo", después de que se hayan registrado hasta cinco explosiones en la isla de Qeshm, en la parte norte del estrecho de Ormuz.

"Se trata de una medida defensiva ante el uso por parte de los iraníes de misiles tierra-aire contra activos estadounidenses", ha afirmado un responsable a la cadena CNN, mientras que otros dos funcionarios citados por las televisiones NBC y ABC han incidido en que estos ataques no implican la reanudación de las hostilidades a gran escala contra la República Islámica.

Esta operación es, según las fuentes citadas por el diario 'The Wall Street Journal', el último de una serie de ataques limitados que Washington ha llevado a cabo en secreto contra Irán en las últimas semanas, pese a las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump --quien se ha mostrado optimista sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo diplomático--, en las que restaba importancia a la posibilidad de que se reanudara la guerra con Irán tras las elecciones de mitad de mandato que se celebran este martes.

IRÁN AFIRMA HABER DERRIBADO TRES DRONES

Mientras tanto, la Guardia Revolucionaria Islámica ha anunciado la interceptación y destrucción de un dron MQ-9 Reaper estadounidense, asegurando que se trata del número 55 que derriba. A esta cifra ha sumado las 14 unidades de drones del modelo MQ-1 Predator cuyas interceptaciones también reivindica.

Asimismo, la agencia iraní de noticias Tasnim, vinculada al citado cuerpo militar, ha asegurado que la propia Guardia Revolucionaria ha derribado también otros dos drones de reconocimiento estadounidenses correspondientes al modelo MQM-170, en una operación realizada al sur de la isla de Qeshm.

Poco antes, la agencia de noticias oficial iraní, IRNA, entre otros medios nacionales, informaba de cinco explosiones registradas en Qeshm de forma consecutiva y aparentemente en el interior de la isla.

Vecinos de Qeshm han apuntado al avistamiento de dos aviones volando en la zona, pero no se ha podido confirmar si las explosiones estaban relacionadas, según la agencia, mientras que las autoridades locales y provinciales iraníes no han dado por el momento ninguna información sobre lo ocurrido.