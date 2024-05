El gabinete israelí rechaza una petición del partido de Gantz para frenar la ley sobre reclutamiento de ultraortodoxos

Archivo - El miembro del gabinete de guerra israelí Benny Gantz - LEV RADIN / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO - Archivo

MADRID, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno israelí ha rechazado este lunes una petición del diputado Chili Tropper, del Partido de la Unión Nacional, liderado por Benny Gantz, para frenar la aprobación de un proyecto de ley sobre el reclutamiento obligatorio de judíos ultraortodoxos.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, anunció a principios de mayo que reduciría de 26 a 21 años la edad de alistamiento obligatorio de los estudiantes de las 'yeshiva', prometiendo así reavivar una iniciativa que lleva años paralizada.

Gantz, miembro del gabinete de guerra israelí creado tras los ataques de las milicias palestinas el pasado 7 de octubre, ha criticado que se haya rechazado la petición y ha afirmado que esto confirma que "entre los ministros del Gobierno de Israel prima la política por encima de la seguridad" del país.

"Esta ley no será aprobada en la Knesset", ha afirmado, agregando que Netanyahu "será responsable de las violaciones de seguridad" si el proyecto de ley se convierte finalmente en ley, según ha recogido el diario 'The Times of Israel'.

Gantz se opone a la medida debido a que reclama que también sean incluidos en el reclutamiento los árabe-israelíes. Por su parte, el ministro de Defensa, Yoav Gallant, aseguró a finales de febrero que sólo apoyará una legislación en este sentido si cuenta con el apoyo de los centristas integrados en el gabinete.

El Tribunal Supremo ya dictó que no existen "bases legales" para que el Gobierno siga manteniendo a los hombres de la comunidad haredí exenta de someterse al servicio militar obligatorio. La disputa tiene lugar en un momento en el que Netanyahu hace frente a reclamaciones por parte de la oposición para convocar elecciones anticipadas.

El asunto de las exenciones ha sido motivo de disputas políticas desde hace años en Israel, especialmente después de que el Tribunal Supremo fallara en 2017 que las mismas son discriminatorias, si bien los sucesivos gobiernos no han alcanzado un acuerdo definitivo.

La situación pone en un lugar delicado a Netanyahu, dado que el Gobierno tiene unas pocas semanas para regular el asunto, para lo que ahora necesita por la fuerza el apoyo de los partidos ultraortodoxos y de los elementos más centristas de la coalición, que mantienen posturas radicalmente diferentes sobre este punto.

Los ultraortodoxos y los árabes israelíes son los grupos que están exentos de realizar el servicio militar obligatorio. Ambos constituyen aproximadamente el 30 por ciento de toda la población masculina. Con respecto a las mujeres, casi el 45 por ciento también evita el reclutamiento alegando motivos religiosos.