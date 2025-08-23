Gantz pide un gobierno israelí de unidad para facilitar la liberación de los rehenes

MADRID 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la coalición Azul y Blanco-Unidad Nacional, Benny Gantz, ha emplazado al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y a la oposición a formar un gobierno de unidad provisional sin la extrema derecha para resolver lo que considera que son los dos principales asuntos políticos pendientes del país: la liberación de los rehenes secuestrados en la Franja de Gaza y un consenso sobre el servicio militar para los judíos ultraortodoxos.

Gantz ha planteado su propuesta en una rueda de prensa en la que ha apelado directamente al primer ministro Netanyahu, así como al líder de la oposición, el centrista Yair Lapid, y al líder del partido Yisrael Beitenu, Avigdor Liberman.

"Los rehenes están en un peligro mortal", ha advertido tras evocar la época del Holocausto, mientras que los reservistas de las Fuerzas Armadas "están hundiéndose bajo el peso" tras casi dos años de ofensiva militar sobre la Franja de Gaza.

Por ello ha plantado formar "un gobierno para un canje de los rehenes y para un reparto equitativo de la carga" del servicio militar que tendría una duración de seis meses tras los que se celebrarían elecciones anticipadas, ahora previstas para octubre de 2026.

Gantz ha insistido en que Netanyahu está evitando un acuerdo por los rehenes debido a la presión política de sus aliados de extrema derecha más que por motivos de seguridad válidos, por lo que le ha emplazado a abandonarlos y "anteponer a la nación".

"Hay 50 rehenes en los túneles de Hamás. Cada uno de los rehenes cuya vida está en peligro podría ser nuestro hijo, tu hijo", ha argumentado el exministro de Defensa. "No quiero salvar a Netanyahu, sino salvar a los rehenes", ha remachado.

Poco después del lanzamiento de la propuesta de Gantz, Yisrael Beitenu ha respondido con un mensaje ambigüo: "Yisrael Beitenu pide la vuelta inmediata de todos los rehenes, sin condiciones. El único gobierno del que formaremos parte será un gobierno sionista de pies a cabeza y no participaremos en ninguna finta", ha apuntado.