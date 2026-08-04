Gaza oficia un funeral masivo para despedir a 112 víctimas de ataques israelíes tres años después

Un funeral masivo de 112 víctimas en Gaza por ataques israelíes - Europa Press/Contacto/Mohammed M Skaik

MADRID, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

Cientos de personas en la Franja de Gaza han despedido este martes a 112 víctimas mortales de dos familias gazatíes en uno de los funerales más multitudinarios desde el inicio de la ofensiva israelí tras los ataques de las milicias palestinas el 7 de octubre de 2023.

Los cuerpos fueron recuperados de un mismo sitio tras los ataques aéreos que tuvieron como objetivo varios bloques residenciales en el barrio de Al Sabra de la ciudad de Gaza en noviembre de 2023. Pertenecen en su totalidad a las familias Abu Sharia y Al Hasayna.

El funeral ha tenido lugar tres años después de los ataques ante la dificultad de acceder a los cadáveres por los constantes bombardeos sobre el enclave. Los equipos de rescate terminaron de recuperar los cuerpos el sábado, según ha recogido el diario 'Filastin', afín al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

Los restos mortales de las víctimas, cubiertos con banderas palestinas, se han alineado sobre camillas en el suelo antes de que la procesión fúnebre partiera hacia el cementerio de Sheij Shaaban, en el centro de la ciudad. Entre ellos hay 40 niños.

El número total de víctimas mortales de las familias Abu Sharia y Al Hasayna asciende a 308, si bien la Defensa Civil gazatí no ha podido recuperar todos los cuerpos, que quedaron sepultados bajo los escombros tras los ataques israelíes.