Ghana pospone una visita del presidente de Sudáfrica en medio de la tensión por altercados xenófobos

Marcha contra migrantes en Sudáfrica. - Europa Press/Contacto/Mbuthi Msweli

MADRID 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Ghana han señalado este martes que la visita prevista del presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, al país tendrá lugar cuando haya pasado la tensión por los altercados xenófobos que se registran en Sudáfrica contra migrantes de países vecinos, asunto que según Acra amenaza con truncar el viaje.

"Dada la naturaleza de los recientes ataques, es probable que estos eclipsen los temas tan importantes que habría que debatir durante dicha visita. Por eso creemos que, cuando la situación se calme y la cuestión de los ataques xenófobos ya no se cierna sobre esos debates, será el momento adecuado para llevar a cabo la visita", ha explicado el ministro de Comunicación y portavoz del Gobierno ghanés, Felix Kwakye Ofosu, en declaraciones a la emisora Joy.

Así ha defendido que la relación sigue siendo "cordial" con Pretoria, aunque ha reconocido que el Ejecutivo ha tenido que tomar medidas para "proteger a sus ciudadanos de los ataques".

"Por ello, hemos organizado el regreso de varios de ellos al país y continúan los preparativos para repatriar a más. Más allá de eso, no creemos que nuestras relaciones se hayan visto perjudicadas", ha explicado sobre los planes de retornos puestos en marcha por los países afectados.

En todo caso, Kwakye Ofosu ha dejado entrever la tensión con Sudáfrica por los altercados racistas que tienen lugar en las últimas semanas. "Consideramos que el Gobierno sudafricano podría haber hecho más para garantizar la seguridad y la protección de los ghaneses en particular, y de los demás ciudadanos extranjeros que residen en Sudáfrica en general", ha incidido.

Las relaciones de Pretoria con otros países africanos se han visto afectadas por las recientes protestas que exigen la expulsión de los inmigrantes indocumentados. Esto ha llevado a Nigeria, Uganda y Kenia, entre otros, a evacuar a cientos de ciudadanos.