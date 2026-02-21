Ghana solicita el arbitraje internacional para resolver su larga disputa marítima con Togo

Archivo - Un hombre descansa en la costa de Ghana - Europa Press/Contacto/United Archives / Svensimona

MADRID 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Ghana ha notificado formalmente a Togo su decisión de buscar arbitraje internacional para delimitar la frontera marítima entre ambos países tras declarar el fracaso de ocho años de negociaciones bilaterales.

Las negociaciones de 2018 comenzaron a petición de Togo, que cuestionó abiertamente la legalidad de la frontera marítima existente, un residuo del período colonial. El Gobierno de Togo rechazó en 2021 una propuesta de Ghana de establecer una frontera provisional, dado que Ghana ya estaba explotando parte de la zona en disputa.

Ante esta parálisis, Ghana ha comunicado este pasado viernes el comienzo de un proceso de arbitraje ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar en el marco de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho Marítimo.

"Esta decisión es el resultado de ocho años de negociaciones bilaterales que, a pesar del compromiso sostenido, no han producido un resultado mutuamente acordado", ha explicado la Presidencia ghanesa en un comunicado.

En su nota oficial, publicada en redes sociales, Ghana esgrime que "ha tomado esta medida para evitar una mayor escalada de incidentes que han creado tensiones entre ciertas instituciones de ambos países, al tiempo que promueve una solución amistosa y legal en un espíritu de buena vecindad y cooperación continua".

El Gobierno togolés todavía no se ha pronunciado sobre este anuncio.