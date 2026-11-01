El Gobierno alemán condena los disturbios y saqueos tras las protestas juveniles del sábado

Policías antidisturbios se enfrentan a manifestantes enmascarados durante la manifestación convocada por 'Gen Z Regelt' en Brlín, Alemania - Michael Kuenne / Zuma Press / Europa Press

BERLÍN 1 Nov. (DPA/EP) -

El ministro del Interior alemán, Alexander Dobrindt, ha condenado los episodios violentos que han tenido lugar durante la noche de este sábado en varias ciudades del país tras las movilizaciones juveniles celebradas en una treintena de ciudades alemanas durante la jornada, reuniendo pacíficamente a decenas de miles de personas, y ha advertido de que los responsables deberán responder ante la Justicia.

El ministro ha atribuido los altercados a grupos "violentos" de izquierda y a personas procedentes de entornos migrantes, a quienes ha acusado de aprovechar las concentraciones para protagonizar actos vandálicos. "Los alborotadores y saqueadores serán identificados y deberán responder por sus actos", ha afirmado en declaraciones al diario 'Bild', recalcando que estos comportamientos serán castigados con severidad.

El titular de Interior ha destacado el trabajo de las fuerzas policiales y ha considerado que el amplio despliegue de agentes ordenado fue clave para contener la violencia. "Gracias a la gran dedicación de nuestros agentes de Policía, se han evitado episodios de violencia extrema como los ocurridos en París", ha señalado.

Las movilizaciones fueron convocadas por la iniciativa Gen Z Regelt (La Generación Z se encarga), que impulsó protestas pacíficas en más de 30 ciudades para reclama mejoras educativas, respuestas al aumento del coste de la vida y mayores medias de justicia social.

Si bien las concentraciones transcurrieron sin incidentes, durante la noche se registraron enfrentamientos y altercados en distintas ciudades, especialmente en Fráncfort y Colonia. En Berlín, algunos participantes lanzaron botellas y petardos, mientras que las fuerzas de seguridad recurrieron al uso de cañones de agua en determinadas localidades.

Estos incidentes se producen en un contexto de disturbios relacionados con movilizaciones juveniles en otros países europeos durante las últimas semanas, con Francia entre los escenarios donde se han registrado episodios de especial gravedad.