Decenas de miles de jóvenes se manifiestan en Alemania

Pancarta con el lema "Basta de política payasa" durante una manifestación de Gen Z Regelt en Alemania - Matias Basualdo / Zuma Press / Europa Press

Tras las marchas ha habido disturbios esporádicos en varias ciudades

BERLÍN, 31 Oct. (DPA/EP) -

Decenas de miles de personas se han manifestado este sábado pacíficamente por las principales ciudades alemanas para pedir mejoras en la educación, justicia social y denunciar la carestía de la vida, aunque después de las marchas se han producido algunos disturbios.

Las autoridades han confirmado agentes heridos en Frankfurt, quema de barricadas en Hamburgo y ataques con botellas y pirotecnia en Berlín. La Policía ha respondido con cañones de agua en varias ciudades.

La convocatoria ha partido del grupo Gen Z Regelt (Gen Z Se Hace Cargo), una inciativa juvenil que ha derivado en citas en más de una treintena de ciudades para pedir más financiación para la educación, tratamiento para las adicciones y psicoterapia, medidas contra el cambio climático y contra el servicio militar al hilo de las movilizaciones en otros países europeos.

A pesar del interés mediático y en redes sociales la asistencia no ha sido tan alta como la esperada. Los convocantes aseguran que más de 100.000 personas han secundado las protestas en todo el país en las grandes ciudades y también en poblaciones medianas como Erfurt, Muenster, Nueremberg o Karlsruhe.

"Hoy 100.000 personas han emostrado por qué toman las calles", ha destacado un portavoz de la inciativa identificado solo como Amadeo. El objetivo es movilizar de nuevo a la juventud dentro de tres semanas. "Esto es solo el primer paso para nosotros. Queremos participar en las protestas europeas del 20 de noviembre", ha explicado a DPA.

Los manifestantes han mostrado pancartas con lemas como "Nuestro futuro no está en venta", "Cambio de sistema, no cambio climático", "Educación, no bombas" o "Cómete al rico". Desde Gen Z Regelt han pedido manifestaciones pacíficas y han rechazado toda forma de violencia.

Antes incluso de las marchas Gen Z Regelt ha criticado el énfasis en la posibilidad de incidentes violentos en lugar de resaltar las demandas políticas. "Eso demuestra que tenemos razón en que no nos toman en serio y no nos escuchan. Nadie quiere hablar de estos temas. Siempre se habla de la violencia", se ha lamentado un portavoz.

INCIDENTES ESPORÁDICOS

El sindicato de la Policía ha confirmado que las manifestaciones se han desarrollado pacíficamente, aunque con incidentes aislados solo después de la finalización de las manifestaciones. "Las manifestaciones de la Gen Z han sido muy pacíficas", ha apuntado el portavoz del sindicato policial, Andreas Rosskopf, en declaraciones al periódico 'Rheinische Post'.

Los incidentes serían, según Rosskopf, obra de grupos de enmascarados y radicales de izquierda en los que los agentes intervinieron cuando fue necesario empleando cañones de agua y pulverizadores de pimienta. Continúan alerta durante la noche para evitar cualquier incidente, aunque no se han detectado daños importantes.

"Lo que ha pasado después de las manifestaciones está fuera de nuestro control", ha apuntado Amadeo.

En Frankfurt se han manifestado unas 8.000 personas, según la Policía, y hay varios agentes heridos por el lanzamiento de petardos por parte de individuos, ha explicado el ministro del Interior de Hesse, Roman Poseck. Se emplearon cañones de agua contra los manifestantes tras reiterados atques con piedras y petardos.

En Bremen varios agentes fueron golpeados y pateados en incidentes aislados y un contenedor de basura ha sido incendiado. "Ya no podemos seguir hablando de una manifestación totalmente pacifica", ha apuntado una portavoz policial. Unas 2.800 personas han participado en la manifestación.

En Berlín ha habido incidentes aislados después de la manifestación en el centro de la ciudad, organizada por grupos de izquierda desde la Puerta de Brandemburgo. Se han arrojado huevos, botellas y petardos cerca de Hackesche Hoefe.

En Hamburgo la marcha de unas 6.700 personas ha sido pacífica, pero después ha habido disturbios cerca de la estación central de la ciudad. Individuos vestidos de negro, algunos con la cara cubierta, han lanzado pirotecnia, derribado e incendiado vallas de plástico. La Policía ha emplado cañones de agua para sofocar el fuego y pulverizador de pimienta para dispersar a la multitud.

En Colonia la Policía ha anulado la manifestación depués de que algunos participantes se cubrieran el rostro y encendieran pirotecnia. La legislación alemana prohibe a los manifestantes ocultar el rostro.