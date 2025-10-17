El Gobierno de Alemania defiende el nuevo servicio militar como elemento de disuasión

Boris Pistorius, ministro de Defensa de Alemania, comparece en el Bundesrat, la Cámara Alta del Parlamento - Bernd von Jutrczenka/dpa

BERLÍN 17 Oct. (DPA/EP) -

El ministro de Defensa de Alemania, Boris Pistorius, ha asegurado que el servicio militar planteado por el Gobierno "no tiene que ver con el rearme" sino que plantea una derivada de carácter disuasorio en un momento en el que han crecido las amenazas, en particular procedentes de Rusia.

"No estamos amenazando a nadie. Nos están amenazando a nosotros", ha dicho Pistorius ante la Cámara Alta del Parlamento, el Bundesrat, al señalar directamente al Kremlin y al presidente ruso, Vladimir Putin.

Según Pistorius, Putin busca minar la integridad de los países europeos y promover la división social. "Quiere provocar a los Estados miembro de la OTAN y lo hace casi todos los días", ha dicho, un día después de presentar en el Bundestag el proyecto para recuperar un servicio suspendido desde 2011.

El Ejecutivo de Friedrich Merz busca con ello aumentar el reclutamiento para las Fuerzas Armadas y avanzar en los objetivos de defensa fijados bajo el paraguas de la OTAN, pero la iniciativa ha suscitado división en la coalición gobernante y dudas en torno a cómo responder en caso de que no haya suficientes reclutas voluntarios.

"Cuanto más fuertes seamos, en términos de personal y de equipo, más capaces seremos de defendernos, más efectivos", ha esgrimido el titular de Defensa alemán.