El Gobierno de Argelia se muestra dispuesto al diálogo con la oposición

El viceprimer ministro argelino, Ramtane Lamamra, ha asegurado este miércoles que el Gobierno está dispuesto al diálogo con la oposición y ha invitado a esta a entrar a formar parte del nuevo ejecutivo, asegurando que no tienen "nada que esconder".

En declaraciones a los medios estatales, Lamamra ha defendido la decisión adoptada por el presidente, Abdelaziz Buteflika, de aplazar las elecciones presidenciales previstas para el 18 de abril y no optar a un quinto mandato, y ha asegurado que el mandatario ha "escuchado" a los manifestantes.

El nuevo viceprimer ministro y ministro de Exteriores ha señalado que por el momento no hay contactos con la oposición pero ha asegurado que si "elementos de la oposición y de la sociedad quieren estar presentes en el Gobierno, serán bienvenidos".

Así, ha considerado que sería "deseable" que hubiera presencia opositora en el próximo ejecutivo y ha prometido que habrá "caras nuevas, mujeres y jóvenes" en el mismo. "No tenemos nada que esconder", ha recalcado, según informa el portal de noticias Tout sur l'Algerie.

Por otra parte, ha indicado que habrá consultas previas antes de la puesta en marcha de la conferencia nacional propuesta por Buteflika, que ha dejado claro que no es una asamblea constituyente.

En el caso de la constituyente, ha subrayado, la componen "delegados elegidos con un mandato específico para elaborar una Constitución", mientras que en el caso de la conferencia nacional "los participantes no serán elegidos, sino que saldrá de consultas" para garantizar una representación "equitativa".

En este sentido, ha asegurado que "el Gobierno desea ser un facilitador y no un organizador" de la conferencia nacional, por lo que se celebrarán debates públicos por todo el país.

Las declaraciones de Lamamra se producen mientras las protestas contra Buteflika continúan. Pese a la decisión del presidente, de 82 años, de no optar a un quinto mandato, los manifestantes, en particular los jóvenes, no han visto con buenos ojos su decisión de aplazar las elecciones ya que consideran que 'de facto' supone prolongar su estancia en el poder.

Buteflika, en el cargo desde 1999, apenas ha aparecido en público desde que en 2013 sufrió un infarto y la oposición considera que no está capacitado para gobernar. De hecho, el presidente regresó el domingo tras permanecer durante más de una semana ingresado en un hospital de Suiza.

PRESERVAR LA SEGURIDAD "EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS"

Por su parte, el jefe del Estado Mayor del Ejército, Gaed Salá, ha afirmado durante un acto que las Fuerzas Armadas preservarán la seguridad del país "en todas las condiciones y circunstancias", al tiempo que ha destacado que actuarán "contra los enemigos del pueblo argelino tanto en el interior como en el exterior".

"Lo he dicho muchas veces y lo repetiré otra vez, porque nunca me cansaré de repetir y enorgullecerme de la grandeza de la relación y la confianza entre el pueblo y su Ejército en todas las circunstancias", ha sostenido, antes de reiterar la importancia de la "seguridad, estabilidad, soberanía e integridad territorial" del país.

Así, Salá --quien es también viceministro de Defensa-- ha dicho que estos "enemigos" tiene como característica "aprovechar oportunidades y pescar en aguas revueltas, así como dominar el arte de las interpretaciones falsas y tendenciosas".

"Estas personas no se dan cuenta de que el pueblo argelino es consciente y está asociado a los preceptos de su religión islámica, y que comprenden el significado del verso coránico 'Y no os lancéis a la destrucción'", ha apuntado.

En este sentido, ha resaltado que la población "lo sabe por las duras experiencias durante el periodo del colonialismo francés y la década negra del terrorismo", en referencia a la guerra civil en los años noventa. "Un gran pueblo no teme las crisis de ninguna magnitud, y su destino será siempre el triunfo y la victoria", ha zanjado.