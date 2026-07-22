El Gobierno austriaco inaugura una comisaría en la casa natal de Hitler para frenar el peregrinaje neonazi

Archivo - La casa natal de Adolf Hitler en Braunau am Inn (Austria) - Europa Press/Contacto/Christian Bruna - Archivo

MADRID 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior de Austria, Gerhard Karner, ha inaugurado este miércoles una nueva comisaría en la casa natal de Adolf Hitler, ubicada en el pueblo de Braunau am Inn, cercano a la frontera con Alemania, en un intento por evitar que se convierta en un lugar de peregrinaje neonazi.

"Nuestra Policía representa exactamente lo contrario del simbolismo asociado a este lugar. Nuestra policía defiende la democracia y el estado de derecho, la libertad, la seguridad y la dignidad humana, y sobre todo, su defensa inquebrantable contra todos aquellos que la amenazan, contra cualquier forma de extremismo o totalitarismo", ha declarado Karner durante la ceremonia.

Por su parte, el gobernador de Alta Austria, Thomas Stelzer, ha asegurado que el lugar se convertirá en un símbolo del "imperio de la ley". "Donde el pasado sirva de advertencia, quienes hoy están al servicio de la comunidad son aquellos que se dedican diariamente a la ley, el orden y la protección de la población", ha argüido, según ha recogido un comunicado del Gobierno austriaco.

El edificio fue expropiado en 2017 tras una resolución de la Cámara Baja del Parlamento austriaco, el Consejo Nacional, y desde entonces pertenece a la República de Austria. Dos años más tarde, el exministro del Interior Wolfgang Peschorn anunció que se utilizaría como una comisaría de Policía.

Durante mucho tiempo, el edificio albergó una posada y una cervecería, mientras que en los pisos superiores había apartamentos; Hitler creció en uno de ellos. En 1938, el Partido Nazi se hizo cargo del inmueble, si bien tras la caída del régimen la propiedad fue devuelta a su dueño original.

Durante los años 70, el edificio también fue una escuela e incluso una organización de apoyo a personas con discapacidad, si bien permanecía vacío desde 2011. Tras la expropiación por parte del Estado, las obras de renovación empezaron en 2023, con un coste aproximado de 20 millones de euros.

La reutilización ha suscitado numerosas críticas, especialmente por aquellos que abogaban por un proyecto de memoria en el que se pudieran abordar temas como la democracia o el antisemitismo. El edificio finalmente albergará una comisaría con 45 efectivos y la jefatura de la Policía del distrito de Braunau am Inn.