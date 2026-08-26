El Gobierno birmano en el exilio denuncia casi 90 muertos por ataques de la junta en plena temporada del monzón

Residentes permanecen dentro de una casa inundada en el municipio de Ngathaingchaung, región de Ayeyarwady, en Birmania - Europa Press/Contacto/Aye Mya Naing

MADRID 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno Unidad Nacional birmano, las autoridades exiliadas tras el golpe de estado militar de 2021, ha asegurado que casi 90 civiles han muerto como consecuencia de 239 ataques aéreos perpetrados por la junta en hasta once regiones del país durante un periodo de 15 días en plena temporada del monzón.

"Según datos recopilados entre el 8 y el 23 de agosto de 2026, la información obtenida sobre el terreno revela que la junta militar terrorista ha llevado a cabo un total de 239 ataques aéreos en once regiones de Birmania mientras la población sufría graves inundaciones. Durante estos ataques, un total de 88 civiles inocentes han perdido la vida y 157 personas han resultado heridas", ha indicado en sus redes sociales.

Asimismo, al menos 15 edificios han resultado dañados o destruidos, incluyendo diez centros religiosos y tres escuelas. Los datos también indican que una de las regiones más golpeadas ha sido Sagaing, con 60 ataques aéreos en 14 de sus municipios, que han dejado 37 civiles fallecidos y 59 heridos.

"Esta declaración se emite como registro oficial de los crímenes de guerra cometidos por la junta militar terrorista, que continúa lanzando ataques aéreos contra municipios como Wetlet, Jin-U y Kanbalu, donde la población civil ya sufre los efectos de graves inundaciones", ha sentenciado.

Birmania sigue sumida en una guerra civil aún por resolver desde que estallara tras el golpe de Estado de 2021 que colocó en el poder al actual presidente, Min Aung Hlaing, derrocando así al Gobierno de la Liga Nacional para la Democracia (LND) de la premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi. Desde entonces, el país se encuentra sumido en una grave crisis humanitaria en el marco de una guerra que ha dejado miles de muertos.