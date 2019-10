El Gobierno de Bolivia rechaza que la alianza entre Doria Medina y Mesa reste votos al MAS

Publicado 27/09/2019 19:24:53 CET

Califica la alianza de "frágil" y con "un punto de irresponsabilidad"

MADRID, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Comunicación boliviano, Manuel Canelas, ha descartado que la alianza entre el jefe de Unidad Nacional, Samuel Doria Medina, y el candidato presidencial de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, para concurrir a las elecciones del 20 de octubre reste votos al partido del Gobierno, Movimiento al Socialismo (MAS).

"No es que todo el apoyo de Samuel (Doria Medina) estaba esperando tres semanas antes a ver qué decía él, no nos preocupa en términos electorales, creemos que ese electorado ya estaba decidido por quién votar", ha especificado Canelas, según ha recogido la Agencia Boliviana de Información (ABI).

En este contexto, el ministro ha insistido en que la preocupación del Gobierno es que los bolivianos tengan "ofertas políticas tan frágiles". Mesa recibió el respaldo electoral de Doria Medina el lunes a cambio de "reciprocidad" de Coalición Ciudadana para las elecciones subnacionales de 2020.

Además, Canelas ha hecho hincapié en que es "poco responsable" que los mismos actores que cogobernaron ya en el pasado en un proyecto "nada beneficioso para el país" vuelvan a unirse, recordando que, a principios de 2000, Doria Medina y Mesa no tenían buena relación. "Ese tipo de alianzas siempre terminan mal", ha remarcado el ministro de Comunicación.

"Yo creo que esta alianza en lugar de mostrar fortaleza de la oposición, muestra debilidad y muestra que en diez años han sido incapaces de producir un proyecto mejor que el MAS, más ordenado, más coherente y que convoque a los bolivianos a votar por las cosas que van a hacer como gobierno y no solo porque es el segundo o tercero en las encuestas", ha puntualizado.

"Porque cuando uno hace una apuesta política pidiéndole a su militancia o a la gente que apoye a una candidatura, resulta un poco sorprendente que es una candidatura que no te gusta, que no te gusta el candidato, que no te gusta el programa; y eso es casi pedir un cheque en blanco y un salto al vacío, y creo que tiene un punto de irresponsabilidad", ha señalado Canelas.

Por último, Canelas ha reflexionado que en unos comicios como los que van a celebrarse en octubre, se juega principalmente la estabilidad, las decisiones económicas, políticas y sociales del país y eso es lo que se debe preservar ante cualquier interés personal o partidario.

AMBIGÜEDAD

Por su parte, el vicepresidente boliviano, Álvaro García Linera, ha advertido de que la ambigüedad de Mesa y la ideología ultraconservadora del candidato por Bolivia Dice No, Óscar Ortiz, caracterizan a la oposición en esta carrera electoral.

"En el ámbito político lo que yo le observo (a Mesa) es su indecisión, para gobernar no puede ser un tipo indeciso, puede ser un tipo que oye y consulta, pero la indecisión y ambigüedad es la catástrofe", ha especificado García Linera.

En el caso de Ortiz, el vicepresidente boliviano ha señalado que tiene una "ideología muy conservadora que exacerba los racismos y la mirada ultraconservadora".

"Hoy no son tiempos de extremos, el temperamento boliviano se ha modificado y apuesta por estabilidad (...) él representa una oleada ultraconservadora desencajada de la realidad boliviana", ha expresado.

A juicio del también candidato a la vicepresidencia, por el partido del Gobierno, Ortiz representa a una derecha "casi cavernaria con una ideología muy peligrosa para el país" , lo que, según él, es un retroceso en la construcción de un pensamiento moderno y social en Bolivia.