El Gobierno británico anuncia una investigación independiente tras la excarcelación por error de un reo

MADRID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Justicia de Reino Unido, David Lammy, ha anunciado este lunes la apertura de una investigación independiente sobre la excarcelación por error el pasado viernes de un preso condenado por delitos sexuales que fue detenido el domingo en Londres.

"Hoy anuncio que habrá una investigación en profundidad a cargo de la dama Lynne Owens. Hablé ayer con ella. Fue subcomisaria de la Policía Metropolitana, directora general de la Agencia Nacional de Delincuencia. Va a averiguar cómo Hadush Kebatu fue liberado y si el personal tenía suficiente experiencia, formación y tecnología", ha explicado Lammy en una comparecencia ante el Parlamento, según recoge la cadena Sky News.

Owens presentará sus conclusiones en un plazo de ocho semanas en las que "también hablará con las víctimas de este caso para comprender los efectos que ha tenido en ellas este incidente", según Lammy. "El informe arrojará luz sobre los fallos e incluirá recomendaciones para ayudar a evitar que haya nuevos errores en las excarcelaciones, un fenómeno en aumento año tras año desde 2021", ha indicado.

Además, Lammy ha pedido al Servicio de Prisiones británico una "revisión urgente" de los controles previos a la puesta en libertad de los reos y un refuerzo "inmediato" de las comprobaciones para evitar que se repita un caso similar. Por el momento, Lammy ha atribuido el fallo a un "error humano", un "error que no debería de haber ocurrido".

"Va a haber una rendición de cuentas más directa y segura para garantizar que se aplican correctamente los protocolos y comprobaciones. Habrá una lista de comprobación para los alcaides que deberán hacer un seguimiento de cada uno de los pasos", ha apuntado.

Kebatu, originario de Etiopía, fue condenado a doce meses de prisión por agresiones sexuales contra una niña de 14 años y una mujer en Epping, Essex, y estaba pendiente de su deportación. Fue liberado por error de la prisión de Chelmsford, a las afueras de Londres, el pasado viernes y no fue detenido hasta el domingo por la mañana en la capital británica. Ya hay un funcionario de prisiones suspendido.

El portavoz de Justicia de la oposición, Robert Jenrick, del Partido Conservador, ha pedido que Lammy dimita por este incidente si el reo no ha sido deportado para finales de esta semana y ha cuestionado la "capacidad" del Gobierno para impulsar una investigación seria sobre los errores que llevaron a la excarcelación.

"¿Va a reconocer por fin que hay relación entre la llegada de las embarcaciones y la delincuencia en este país? ¿Y va a llamar a estas embarcaciones por lo que son, una emergencia de seguridad nacional", ha remachado.