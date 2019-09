El Gobierno británico plantea cerrar el Parlamento de nuevo si el Supremo tumba la orden actual

Publicado 19/09/2019 16:07:32 CET

LONDRES, 19 Sep. (Reuters/EP) -

El primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, podría paralizar de nuevo la actividad parlamentaria si el Tribunal Supremo falla en contra de la actual suspensión, según un documento presentado por los abogados del Gobierno ante los magistrados.

El Supremo inició el martes las vistas para determinar si la suspensión de la actividad del Parlamento hasta el 14 de octubre, dos semanas antes de la fecha del Brexit, es legal, después de varias sentencias contradictorias para los intereses de Johnson.

El martes, un abogado del Gobierno confirmó que, si el Supremo se pronunciaba en contra de la decisión del Ejecutivo, el Parlamento retomaría su actividad antes de lo previsto, lo que daría más tiempo a los diputados para plantear posibles medidas con las que frenar el Brexit sin acuerdo.

Sin embargo, en un documento remitido por los representantes del Gobierno y que ha hecho público en redes sociales el abogado Jo Maugham, implicado en este proceso, el equipo de Johnson ha planteado que hay una sentencia contraria no tendría por qué significar la vuelta inmediata del Parlamento.

"Dependiendo del razonamiento del tribunal, podría haber o no opciones de que el primer ministro estudie una nueva suspensión", han explicado dos abogados en este documento, que supuestamente responde a las dudas planteadas por los jueces sobre cuál sería la respuesta del Gobierno a una sentencia contraria a sus intereses.

Maugham, que ha concedido una entrevista a Sky News, ha considerado "sorprendente" el documento del Gobierno, "muy cuidadoso" y con el que supuestamente "busca convencer al Tribunal Supremo para que deje la puerta abierta al Gobierno".

Los once magistrados responsables del caso no han aclarado cuándo harán pública la decisión, que en principio no se espera inmediata. Así, aunque por plazos podría hacerse pública incluso este mismo jueves, se prevé que su publicación sea cuestión de días.