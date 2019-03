El Gobierno británico ve "improbable" una votación sobre el Brexit esta semana tras la resolución de Bercow

Publicado 19/03/2019 9:39:03 CET

LONDRES, 19 Mar. (Reuters/EP) -

El ministro británico para el Brexit, Stephen Barclay, ha asegurado este martes que ve "improbable" que esta semana se celebre una nueva votación sobre el Tratado de Retirada de la Unión Europea después de que el lunes dijera el presidente de la Cámara de los Comunes, John Bercow, que no se puede volver a votar el mismo texto sin someterlos a cambios significativos.

"Creo que la resolución del presidente ha elevado el listón y creo que eso hace más improbable que la votación sea esta semana", ha afirmado Barclay, en declaraciones a la cadena de televisión Sky. "Se puede tener la misma moción pero cuando las circunstancias hayan cambiado", ha explicado.

Ante la pregunta de si el periodo parlamentario debería ser prorrogado o suspendido por la reina Isabel II, Barclay ha respondido que "no". "Lo que todo el mundo debería aceptar es que implicar a su majestad en cualquiera de estos temas sobre el Brexit no es la forma de avanzar, por lo que no lo veo como una opción realista", ha señalado.

El ministro para el Brexit ha indicado que el Gobierno de Londres está analizando al detalle la resolución de John Bercow. "El propio presidente ha señalado posibles soluciones. Él mismo ha dicho en anteriores resoluciones que no debería verse atado por los precedentes", ha explicado.

Barclay ha recordado que el presidente de la Cámara de los Comunes ha dejado claro que si el Parlamento aboga por avanzar en una dirección, "es importante que se respete la voluntad" de los parlamentarios.