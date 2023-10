El Gobierno chino formaliza el cese del ministro de Defensa tras casi dos meses desaparecido

MADRID, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de China ha confirmado este martes el cese del ministro de Defensa, Li Shangfu, después de las especulaciones surgidas en los últimos meses a raíz de su desaparición absoluta de la vida pública, ya que su último acto data del 29 de agosto, cuando pronunció un discurso en Pekín.

Li, responsable de Defensa desde el mes de marzo, es ya el segundo alto cargo en ser cesado este año, después de que en julio fuese apartado el ministro de Exteriores, Qin Gang, en un movimiento igualmente confuso. Pekín ha evitado dar explicaciones en ambos casos y, de hecho, la confirmación de la salida de Li ha llegado por la televisión estatal, informa la agencia Bloomberg.

El Gobierno estadounidense ya daba por hecho que Li estaba siendo investigado por las autoridades chinas y que, por tanto, no volvería al puesto que a día de hoy se le presupone, según fuentes consultadas por el 'Financial Times'. También 'The Washington Post' informó de que el ministro de Defensa fue interrogado en septiembre.

Los últimos cambios también incluyen un relevo en la cartera de Finanzas, que asumirá Lan Foan en sustitución de Liu Kun. Este cambio sí se daba ya por hecho, en la medida en que Lan, que ahora deberá lidiar con los riesgos de deuda en el gigante asiático, ya había sido nombrado responsable económico del Partido Comunista el mes pasado.