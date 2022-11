El Gobierno de Colombia y el ELN inician las negociaciones de paz: "Esperamos no fallar"

MADRID, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Colombia y el grupo guerrillero ELN han dado inicio a las negociaciones de paz de forma oficial este lunes en la capital venezolana, Caracas, a donde han asistido delegados de Cuba y Noruega, países garantes.

El líder del ELN, Pablo Beltrán, ha asegurado que "esta mesa de negociación debe ser un instrumento de cambio". "No esperamos fallar a esa expectativa de cambio", ha expresado.

"Apuntamos a que esta mesa sea un instrumento de cambio, esperamos no fallar a esa expectativa de cambio (...) Los cambios no son automáticos, pero todos debemos tener un compromiso de cambio, en ese sentido nos hacemos presentes en Venezuela con un ideal: los colombianos no podemos vernos como enemigos", ha afirmado Beltrán, después de la lectura de un comunicado conjunto con el Ejecutivo.

"La labor que tenemos es de reconciliación, de volver a encontrar puntos comunes, de construir una nación con equidad y paz, esa es la apuesta que tenemos. A eso vinimos a esta mesa. Esperamos tener un interlocutor en el mismo sentido con la delegación del gobierno", ha agregado, tal y como ha recogido el periódico colombiano 'Semana'.

El miembro de la guerrilla ha matizado que estas negociaciones no son "un trueque de favores", mientras que ha explicado que el "problema es Colombia", señalando las altas tasas de pobreza.

Además, Beltrán ha afirmado que espera que Washington respete la voluntad de paz de su país. "Estados Unidos no está acá (en Venezuela), pero esperamos que haga seguimiento a esto (la mesa de diálogo), esperamos que tenga una actitud proactiva", ha expresado.

Mientras, el Alto Comisionado para la Paz en el país, Danilo Rueda, ha señalado que hay indicios de "sintonía con la delegación de paz del ELN". "Nuestros cambios, los de la delegación de paz del Gobierno, son reales", ha aseverado.

"No podemos ser menores ante esa responsabilidad que tenemos por las generaciones presentes y del futuro, por la memoria de quienes nos antecedieron", ha sostenido al remarcar el carácter histórico del evento.

El jefe de la Misión de Verificación de Naciones Unidas en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, ha celebrado el reinicio de las negociaciones a través de un mensaje en su perfil de la red social Twitter.

"Reitero el apoyo del secretario general, António Guterres, a este proceso y hago un llamamiento a las partes y a la sociedad colombiana para aprovechar esta oportunidad histórica y profundizar la paz", ha indicado.

Por su parte, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha considerado que el inicio del diálogo entre Ejecutivo y guerrilla supone "un gran mensaje de esperanza, fe y del sueño de nuestra América Latina y el Caribe, de vivir en un mundo de paz y estabilidad": "Llegó la hora de la paz", ha asegurado.