El Gobierno de Costa Rica denuncia un supuesto plan para matar al presidente

MADRID, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Costa Rica ha denunciado este martes ante la Fiscalía del país latinoamericano un supuesto plan para matar al presidente, Rodrigo Chaves, cuando quedan poco más de dos semanas para las elecciones presidenciales y parlamentarias.

El jefe de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), Jorge Torres, ha confirmado la información al acudir a la sede del Ministerio Público para presentar la denuncia.

El jefe de la Policía adscrita a la Presidencia ha relatado que en la víspera recibieron información confidencial sobre el pago de un sicario para "atentar sobre la vida del presidente". Según ha indicado, una mujer habría contactado con el supuesto sicario, y ya tienen identificados a ambos.

Asimismo, Torres ha informado de que ya se han reunido con el jefe de Seguridad del Palacio Presidencial y que será él mismo el que garantice la seguridad del jefe de Estado y de su familia, tal y como informa la cadena de televisión Teletica.