El Gobierno de Finlandia supera dos mociones de censura por su difusa postura política hacia Oriente Próximo

Archivo - Antti Hakkanen, ministro de Defensa de Finlandia. - Heikki Saukkomaa/Lehtikuva/dpa - Archivo

MADRID, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Finlandia ha superado este viernes en el Parlamento dos mociones de censura presentadas por la oposición debido a las diferencias dentro de la coalición hacia las políticas y la posición del país acerca de Oriente Próximo y la guerra lanzada por Israel sobre la Franja de Gaza.

El primer ministro finlandés, Petteri Orpo, ha obtenido la confianza de la cámara con 93 votos a favor y 62 en contra, mientras que el ministro de Defensa, Antti Hakkanen, ha hecho lo propio, aunque de manera más clara, con 114 diputados dándole su apoyo por otros 61 que han optado por lo contrario.

El principal fuerza de la oposición, el Partido Socialdemócrata (SPD) ha presentado la moción de censura contra Orpo alegando que las posturas divergentes dentro del Gobierno han generado confusión con respecto a la postura que Finlandia ha adoptado hacia el conflicto, según recoge la cadena Yle.

Mientras, desde la Liga Verde, se ha planteado una moción de censura contra Hakkanen por su visita de mediados de septiembre a Israel, para confirmar la entrega a Finlandia de un paquete de sistemas de defensa aérea, como parte de la renovación de un acuerdo más amplio cerrado discretamente a finales de agosto.

Con esta son ya 18 las mociones de censura que el Gobierno de Orpo ha logrado superar desde que se formó en junio de 2023 gracias a la cohesión de los cuatro partidos que conforman la coalición.