El Gobierno de Georgia restringe el voto de los residentes en el extranjero

MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Georgia ha anunciado nuevas modificaciones del Código Electoral, entre ellas ciertas restricciones al voto de los residentes en el extranjero que, al igual que ocurre con las elecciones locales, deberán estar en territorio georgiano para ejercer su derecho al sufragio en las parlamentarias.

El presidente del Parlamento, Shalva Papuashvili --del oficialista Sueño Georgiano--, ha insistido en que los derechos al voto de los ciudadanos georgianos que residen en el exterior "no han sufrido cambios" y que los nuevos cambios están relacionados con cuestiones de "procedimiento".

"El único requisito es regresar al país una vez cada cuatro años y votar en Georgia", ha dicho Papuashvili, quien ha defendido que con este cambio "aumenta la estabilidad de las elecciones" y "reduce la influencia de actores extranjeros".

Papuashvili ha señalado que son varios los países que funcionan con reglas electorales similares y ha argumentado que las elecciones de 2024 en Georgia "han demostrado claramente cómo de abierta y brutal puede ser la presión informativa y política que se ejerce sobre los votantes desde el extranjero".

Así, ha señalado que los ciudadanos georgianos que viven fuera "están sujetos a la influencia de jurisdicciones extranjeras y entornos políticos donde el Estado no puede prevenir la injerencia", por lo que "corren un alto riesgo de manipulación informativa", según recoge el portal de noticias Publika.

Sueño Georgiano se impuso en las elecciones parlamentarias de octubre de 2024, marcadas por las denuncias opositoras de fraude electoral y las posteriores protestas en el país, acostumbrado en los últimos años a importantes movilizaciones contra el Gobierno por su alejamiento de Europa para acercarse a Moscú.