El Gobierno de Hong Kong se ofrece a comprar los pisos destruidos en el devastador incendio de Wang Fuk Court

Incendio en el complejo residencial Wang Fuk Court de Hong Kong - Europa Press/Contacto/Vernon Yuen

MADRID 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Hong Kong prepara ofertas por un valor total de 850 millones de euros en concepto de indemnización para la compra de todos los pisos destruidos en el devastador incendio de noviembre en el complejo residencial de Wang Fuk Court, una de las peores tragedias de la historia reciente de la metrópolis, que se saldó con 168 muertos.

El ministro adjunto de Finanzas, Michael Wong, ha explicado este sábado que el dinero será empleado para comprar los títulos de propiedad de los residentes afectados que recibirán un montante en efectivo cercano al medio millón de euros, contando el piso más la correspondiente indemnización. El fondo de compensación ha emergido en parte de las donaciones recibidas y en parte de las arcas públicas.

Wong ha explicado que ésta era la única forma de abordar la situación porque ahora mismo "no hay un mecanismo eficaz en el mercado capaz de asistir a estos hogares, dada la escala sin precedentes de este desastre".

"Una vez que el Gobierno asuma la propiedad de los pisos, nos haremos cargo de todos los riesgos legales y de seguros, así como de la incertidumbre sobre el tiempo necesario y los problemas que surjan posteriormente", ha indicado.

El ministro ha explicado a los afectados que estas decisiones son definitivas y corren cierta prisa: el plazo límite será finales de agosto a menos que se encuentren en situaciones excepcionales, como asuntos de herencia.

A largo plazo, Wong ha pronosticado que el Gobierno terminará derribando el complejo afectado por motivos de seguridad. El espacio, ha indicado, será aprovechado en forma de parque y otras instalaciones públicas, ha explicado en la rueda de prensa de este sábado, recogida por la radiotelevisión de Hong Kong (RTHK).