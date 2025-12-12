El Gobierno de Israel aprueba legalizar 19 asentamientos en el norte de Cisjordania

Vista general de los daños en una zona industrial tras un ataque de colonos alas afueras de la aldea de Beit Lid, en el norte de Cisjordania - Ilia Yefimovich/dpa

MADRID 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El gabinete de Israel ha aprobado este viernes una propuesta presentada por el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, y por el ministro de Defensa, Israel Katz, para legalizar 19 asentamientos en el norte de Cisjordania, una medida que ha sido duramente criticada por la Autoridad Palestina.

El jefe de la Comisión Palestina de Resistencia al Muro y al Asentamiento, Muayad Shaban, ha señalado en un comunicado que esta decisión supone "una peligrosa escalada que revela las verdaderas intenciones del Gobierno de ocupación de afianzar el sistema de anexión, apartheid y la judaización completa" de Palestina.

La medida, que forma parte de una "política sistemática" para consolidar "el control israelí permanente sobre las tierras palestinas", representa "un desafío flagrante al Derecho Internacional y a las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, especialmente a la decisión 2334, que alude a que los asentamientos son ilegales.

"El actual Gobierno de ocupación está trabajando de acuerdo con una visión estratégica encaminada a acabar con la posibilidad de establecer un Estado palestino geográficamente contiguo mediante la expansión de los asentamientos y su vinculación con redes de carreteras coloniales y de seguridad que sólo sirven a los colonos", ha aseverado el organismo gubernamental palestino.

Por su parte, el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha indicado en un comunicado que la iniciativa "refleja la naturaleza extremista" del Gobierno liderado por el primer ministro, Benjamin Netanyahu, "que trata las tierras palestinas como botín colonial y busca desesperadamente afianzar" el sistema de asentamientos para "lograr el control completo de Cisjordania".

Asimismo, el grupo ha afirmado que forma parte de los "planes claros" de Israel para "rediseñar la geografía palestina, aislar ciudades y pueblos entre sí y empujar hacia el desplazamiento silencioso" de la comunidad palestina en el marco de su proyecto para "vaciar Cisjordania".

La medida se produce después de que el Parlamento israelí aprobase una enmienda que elimina las cláusulas que impedían la presencia de colonos israelíes en los asentamientos de Ganim, Homesh, Kadim y Sa Nur, evacuados hace cerca de 18 años. Entre los asentamientos aprobados se encuentran precisamente Ganim y Kadim.