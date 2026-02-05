El Gobierno italiano aprueba endurecer la prisión preventiva para personas consideradas "peligrosas" en manifestaciones

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni - Europa Press/Contacto/STEFANO CAROFEI

MADRID 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros italiano ha aprobado este jueves un nuevo paquete de seguridad basado en el orden público que contempla endurecer las condiciones de prisión preventiva para personas consideradas "peligrosas" en el marco de manifestaciones.

"Hemos introducido herramientas específicas para prevenir la presencia y el accionar de grupos organizados dedicados a la violencia, que nada tienen que ver con el derecho a manifestarse y que utilizan las plazas públicas como pretexto para generar desorden y destrucción", ha señalado la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, en un mensaje publicado en redes sociales.

El paquete contempla que las fuerzas de seguridad podrán detener durante no más de 12 horas a personas "consideradas peligrosas" sobre las que exista "causa razonable para creer que están incurriendo en una conducta que ponga en peligro el desarrollo pacífico de una manifestación y la seguridad pública".

Entre esas causas, el documento alude a la tenencia de armas o instrumentos capaces de causar daño, así como el uso de petardos, cascos o instrumentos que dificulten la identificación de la persona. Asimismo, atenderá a personas que tengan antecedentes penales o denuncias policiales cometidas durante manfiestaciones públicas en los últimos cinco años.

El gabinete italiano también ha dado 'luz verde' a imponer sanciones administrativas más severas a promotores y organizadores que lleven a cabo concentraciones "no anunciadas en lugares públicos", mientras que endurece las penas por posesión ilegal de armas e instrumentos cortantes, imponiendo una pena de prisión de seis meses a tres años a quien porte cuchillos u objetos con hojas afiladas o puntiagudas "sin causa justificada".

El texto también plantea multas importantes a la venta ilegal de armas --en particular instrumentos punzantes y cortantes-- a menores, incluyendo en línea. Otra de las medidas es la prohibición de entrada al país a cualquier persona que haya cometido un delito de alteración de armamento y fabricación de explosivos, o porte de armas sin licencia, según ha recogido la agencia de noticias AdnKronos.

El paquete se ha aprobado después de una serie de violentos disturbios durante una manifestación pacífica en la ciudad italiana de Turín en solidaridad por el desalojo del Centro Social Askatasuna en las que se produjeron importantes choques con las fuerzas de seguridad.