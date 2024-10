El Gobierno de Mozambique recomienda a la población que no participe en las protestas postelectorales

Alega que la violencia causa "trastornos en la vida y en la propiedad de las personas"

El Gobierno de Mozambique ha recomendado a la población que evite participar en las protestas convocadas por el candidato opositor Venancio Mondlane, quien enfrenta procedimientos abiertos por parte de la Policía debido a su presunta responsabilidad en la "violencia" registrada tras las elecciones, en las que ha denunciado fraude.

"Las manifestaciones están autorizadas por ley, pero cuando toman contornos violentos significa que causan trastornos en la vida y en la propiedad de las personas y eso no es bienvenido", ha afirmado el ministro del Interior, Pascoal Ronda, en una rueda de prensa recogida por la agencia de noticias mozambiqueña AIM.

El responsable de dicha cartera ministerial también ha reiterado que el Ejecutivo llama a la población a distanciarse de las manifestaciones. "La gente no podía ir a trabajar, los niños no podían ir a la escuela, los jóvenes no podían ir a las universidades porque tenían miedo, el terror que crearon es imperdonable", ha aseverado.

También ha lamentado que muchos de los jóvenes "fueron arrastrados hasta aquí por personas que son los autores morales de este problema". "El Ministerio Público tiene expedientes levantados relacionados con los autores morales y materiales de las personas que deben responder por la ley y por sus actos", ha dicho el ministro.

APERTURA DE PROCEDIMIENTOS CONTRA MONDLANE

Precisamente el martes, la Policía de Mozambique anunció la apertura de procedimientos contra Mondlane por su supuesta responsabilidad de las protestas registradas en las elecciones, que ha denunciado fraude y se ha negado a reconocer la victoria del candidato del gubernamental Frente para la Liberación de Mozambique (Frelimo), David Chapo.

El portavoz policial, Orlando Mudumane, dijo que el organismo "ha abierto procedimientos penales contra Venancio Mondlane y sus seguidores por los crímenes de incendiar una comisaría y posesión de un fusil de asalto AK-47 en Moma, en la provincia de Nampula". Mudumane ha reclamado a Mondlane y a Partido Optimista para el Desarrollo de Mozambique (Podemos), la formación que respaldó su candidatura a la Presidencia, que "devuelvan inmediatamente el AK-47 que sus seguidores se llevaron de la comisaría de Chalaua".

Podemos publicó durante la jornada del lunes un recuento paralelo de los comicios en los que sostiene que Mondlane se hizo con la victoria tras recabar el 53,38 por ciento de los votos, por delante del 35,66 por ciento recabado por Chapo, al que la comisión electoral ha dado más del 70 por ciento de los respaldos.

La Comisión Nacional Electoral (CNE) entregó durante la jornada del lunes los datos de los recuentos al Consejo Constitucional de cara a su análisis y posible ratificación, en medio de la ausencia de publicación de las actas oficiales tanto por parte del organismo como de Podemos, que sostiene que las ha facilitado al Consejo Constitucional.

En este contexto, el presidente mozambiqueño, Filipe Nyusi, ha reclamado a la población que "no se dejen instrumentalizar" y ha denunciado los sucesos en Chalaua, al tiempo que ha elevado a 60 los agentes muertos durante los disturbios posteriores a la votación, que han sumido al país en una grave crisis política.

La ONG Human Rights Watch (HRW) ha denunciado este mismo martes la "violenta represión de las protestas postelectorales" en Mozambique por parte de las fuerzas de seguridad, que "utilizando balas reales y gases lacrimógenos" han dejado al menos once muertos y decenas de heridos los días 24 y 25 de octubre tras anunciarse los resultados.