El Gobierno prohíbe protestas en Costa de Marfil tras quedar Gbabgo y Soro fuera de las presidenciales

Tanto Gbagbo como Soro rechazan el fallo y ponen en tela de juicio la imparcialidad del Constitucional

MADRID, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Costa de Marfil ha prorrogado este martes la prohibición de manifestaciones en las calles del país, adoptada hace unas semanas, al día siguiente de que el Tribunal Constitucional dejara fuera de las presidenciales del 31 de octubre a dos de las principales figuras de la oposición, el expresidente Laurent Gbagbo y el antiguo líder guerrillero Guillaume Soro.

"Con vistas a prevenir alteraciones en el orden público, la medida de suspensión de las marchas, sentadas y otras manifestaciones en la vía pública, en toda la extensión del territorio nacional, queda prorrogada hasta el 30 de septiembre de 2020", ha informado el Gobierno en un comunicado.

La decisión de prolongar la prohibición, aprobada inicialmente bajo el argumento de la pandemia de coronavirus, se produce después de que el Constitucional anunciara ayer los candidatos que disputarán al presidente, Alassane Ouatara, el cargo en los comicios de octubre. La decisión del mandatario de optar a un tercer mandato ya provocó protestas que se saldaron con algunos muertos en agosto.

En total, serán cuatro los candidatos en liza, ya que tanto Gbagbo como Soro han quedado fuera, un gesto que ya se esperaba puesto que sus candidaturas habían sido vetadas ya de forma prelimitar por la comisión electoral, si bien sus partidarios insistieron en volver a presentarlas. Sí que podrá concurrir sin embargo el antiguo presidente Henri Konan Bédié.

A falta de que se pronuncie Gbagbo, su portavoz, Justin Koné Katinan, ha expresado su rechazo a la decisión, si bien ha reconocido que no les ha "sorprendido". "No teníamos ninguna duda y no nos hacíamos ninguna ilusión", ha admitido en declaraciones a la emisora RFI.

OUATTARA TEMA A GBAGBO

En su opinión, el rechazo de la candidatura obedece "al pánico que se apodera de Ouattara desde que el presidente Laurent Gbagbo fue absuelto" por el Tribunal Penal Internacional (TPI). Gbagbo fue absuelto en enero de 2019 de una serie de delitos que incluyen asesinato, violación, persecución y otros actos inhumanos, todos ellos relativos a la escalada de violencia que se desató tras las elecciones de 2011 y que se saldó con unos 3.000 muertos.

Según el portavoz, dado lo "flagrante de la injusticia" cometida con Gbagbo, "a partir de este momento el pueblo tiene todos los derechos de dotarse de todos los medios para restablecer el orden".

UN FALLO "POLÍTICAMENTE MOTIVADO"

Soro, antiguo presidente de la Asamblea Nacional, sí que ha reaccionado mediante las redes sociales, cuestionando el fallo, que ha calificado "injusto e infundado" y considerado que está "políticamente motivado". "No podemos aceptar este golpe de Estado realizado por el Consejo Constitucional", ha recalcado.

Así las cosas, Soro ha anunciado el inicio de "una etapa nueva de nuestra lucha por la democracia" en Costa de Marfil que "será áspera pero que ganaremos sin ninguna duda" y ha prometido que dará más detalles sobre la misma este jueves.

Por su parte, la abogada de Soro, Affoussiata Bamba-Lamine, ha criticado el fallo y en particular al presidente del Consejo Constitucional, Mamadou Koné. "Es una decisión que no tiene ningún fundamento en el plano del Derecho", ha sostenido, en declaraciones a RFI.

Para sustentar su argumento se ha remitido a la sentencia del pasado mes de abril del Tribunal Africano de Derechos Humanos y de los Pueblos (TADHP), que ordenó al Estado de Costa de Marfil que suspenda la orden de arresto emitida contra el antiguo primer ministro. A raíz de este fallo, Costa de Marfil abandonó dicho tribunal.

La sentencia del TADHP "reclama la suspensión de la orden internacional de arresto" contra Soro y la liberación de sus familiares, pero "no ha sido tenida en cuenta por el Consejo Constitucional", ha lamentado la abogada, que ha considerado que esto se debe a que su presidente "es un apéndice del poder ejecutivo".

"Koné Mamadou es un hombre de Ouattara", ha denunciado. Koné ha tomado una "decisión que va a hacer daño a Costa de Marfil (...), va a incendiar Costa de Marfil", ha subrayado la letrada.

Soro fue condenado el pasado abril a 20 años de cárcel por malversación de fondos y blanqueo. El antiguo líder rebelde y expresidente de la Asamblea Nacional fue inicialmente aliado de Ouattara, quien accedió al poder en las elecciones de 2010 aupado por su apoyo.