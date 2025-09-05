El Gobierno de RDC declara una epidemia de ébola tras la muerte de 16 personas en el suroeste del país

Archivo - Un trabajador sanitario vacuna a una residente local contra el virus del Ébola en la provincia de Kivu del Norte, en República Democrática de Congo (RDC) - Europa Press/Contacto/Alain Uaykani - Archivo

MADRID 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de República Democrática del Congo (RDC) ha declarado este jueves el estado de epidemia por un brote de ébola por el que ya han muerto al menos 16 personas, --cuatro de ellas, trabajadores sanitarios--, de casi una treintena de posibles casos en la zona de Bulapé, situada ligeramente hacia el suroeste del país, en la provincia de Kasai.

"Anuncio oficialmente, en nombre del Ministerio de Salud Pública, Higiene y Bienestar Social, el resurgimiento de la enfermedad del virus del ébola, de la cepa Zaire, en la zona sanitaria de Bulapé, en la provincia de Kasai", ha anunciado en rueda de prensa el responsable de la cartera, Roger Samuel Kamba, precisando que se trata de la 16º epidemia registrada en el país.

Según las cifras difundidas por la cartera, hasta el momento se han contabilizado 28 casos atribuidos a esta cepa del ébola, de los cuales 16 han sido letales, incluyendo a cuatro trabajadores sanitarios. Con todo, el ministro ha subrayado que, si bien "el ébola es una enfermedad grave, el tratamiento temprano, gratuito e integral aumenta las posibilidades de supervivencia".

En este contexto, Kamba ha anunciado la activación del Sistema de Gestión de Incidentes por parte del Centro de Operaciones de Emergencia de Salud Pública, que incluye el despliegue de equipos de respuesta rápida, el fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica y el establecimiento de centros de triaje y aislamiento.

Ante esta situación, las autoridades han emitido una serie de recomendaciones a los ciudadanos a través de un vídeo informativo difundido en sus redes sociales, pidiendo la notificación inmediata de cualquier sospecha de un caso de ébola, mantener una buena higiene de las manos y la desinfección de superficies, no tocar a posibles enfermos de ébola ni cadáveres y no manipular ni consumir animales hallados muertos.

Asimismo, el Ministerio ha pedido que no se oculte a los enfermos, animando paralelamente a "rechazar la estigmatización, ya que la exclusión alimenta la epidemia, mientras que la solidaridad rompe su cadena de transmisión".