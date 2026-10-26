El Gobierno saliente de Serbia exige a la Lista Estudiantil que concrete un programa político

Archivo - La ex primera ministra de Serbia, Ana Brnabic - Bernd von Jutrczenka/dpa - Archivo

MADRID, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno saliente de Serbia, a través de la que fuera primera ministra y ahora presidenta en funciones, Ana Brnabic, ha exigido a la Lista Estudiantil que traduzca en un programa político concreto el dudoso, a su juicio, carácter transversal y popular que le ha aupado en las elecciones legislativas de este pasado fin de semana, donde ha puesto fin a 14 años de mandato del nacionalista y prorruso Aleksandar Vucic.

Brnabic, mano derecha de Vucic, ha prometido plantar cara "con todavía más energía y fuerza" antes de reclamar a la Lista Estudiantil "un plan y un programa que no hayamos visto antes", en una entrevista al canal de televisión serbio Informer TV.

La presidenta en funciones, si bien ha deseado "lo mejor" a la lista triunfadora, también se ha declarado convencida de que es un movimiento instrumentalizado, tal y como Vucic se pasó meses repitiendo antes de las elecciones, en medio de las protestas de los estudiantes que acabaron germinando en este colectivo. Sin llegar a acusar directamente a potencias extranjeras o a la oposición tradicional, Brnabic ha asegurado que la Lista Estudiantil confeccionará un programa de Gobierno "siguendo órdenes".

"El (nuevo) gobierno seguirá las órdenes directamente, así que no van a pasar mucho tiempo preguntándose qué es lo que tienen que hacer. Hay gente que no ha invertido en vano", ha asegurado Brnabic. Reconocerán a Kosovo "si así se lo indican" y apoyarán sanciones a Rusia "si así se lo indican".

Brnabic también ha manifestado su convencimiento de que, en contra de las promesas de las asambleas de estudiantes en torno a las cuales se confeccionó la lista de diputados que ganó las elecciones, el movimiento acabará transformándose en partidos políticos tarde o temprano. "No sé por qué nadie abordó esta cuestión antes de las elecciones pero, en fin, que cada uno cargue con su propia cruz", se ha resignado.

Por lo demás, la presidenta serbia ha reiterado que su Partido Progresista Serbio emprenderá una oposición feroz. "Aleksandar Vucic está aquí. Nadie ha huido. Nadie tiene miedo y nadie va a abandonar a sus propios ciudadanos. Lucharemos por una Serbia libre y libertaria, más fuerte que nunca", ha prometido tras la histórica derrota en las urnas del del hegemónico Partido Progresista Serbio ante la iniciativa ciudadana.