El Gobierno de Sudán regresa oficialmente a la capital del país tras mil días de conflicto

Archivo - Kamil Idris, primer ministro de Sudán - Europa Press/Contacto/Bianca Otero - Archivo

MADRID 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Sudán, Kamil Idris, ha anunciado el retorno oficial de las autoridades a la capital del país, Jartum, mil días después del estallido de la guerra con las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido, en un resquicio de aliento para el Gobierno sudanés tras el revés de su expulsión de todos los centros estratégicos de la región de Darfur.

El primer ministro se ha dirigido este domingo a la población de la ciudad, durante muchos meses en disputa entre el Ejército y las RSF, con la promesa de restaurar lo antes posible los servicios básicos esenciales

Idris también ha destacado la importancia de rehabilitar escuelas y reabrir universidades, especialmente la Universidad de Jartum, a la que describió como un símbolo de la educación superior en Sudán.

El conflicto que estalló en abril de 2023 ha convertido a Sudán en el escenario de la crisis humanitaria más grave del mundo. Alemania, que organizará dentro de tres meses una nueva conferencia internacional de ayuda para el país africano, da por asumidas cifras de víctimas por encima de los 150.000 muertos, como estimación conservadora.

ONG han denunciado atrocidades tanto por el Ejército sudanés como por los paramilitares, estos últimos especialmente en la capital histórica de Darfur, El Fasher, durante la ofensiva final para su conquista y sus primeras semanas dentro de la ciudad, escenario de matanzas indiscriminadas.