El Gobierno venezolano levanta la censura a más medios tras los "avances en el diálogo" con la oposición

El presidente de EEUU, Donald Trump, participa en una reunión informal con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en el hotel Lotte Palace de la ciudad de Nueva York - DANIEL TOROK - PRENSA PRESIDENCIAL DE VENEZUELA

MADRID 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha ordenado el desbloqueo de más páginas web de medios de comunicación tras los "avances en el diálogo" con la oposición, aunque no se ha especificado ni cuántos ni cuáles se verán beneficiados por la medida.

El mensaje publicado por el Ministerio de Comunicación se refiere a los contactos "entre la Asamblea Nacional y los exdiputados de la Asamblea Nacional de 2015" controlada por la oposición y al Programa para la Paz y la Convivencia Democrática.

"En atención a este esfuerzo conjunto, la jefa de Estado ordenó el desbloqueo inmediato de un conjunto de plataformas y portales web", según el comunicado oficial, que cita "el derecho a la información veraz y oportuna del pueblo venezolano".

Rodríguez ha regresado este viernes a Venezuela tras participar en la sesión anual de la Asamblea General de la ONU, en la que mantuvo un encuentro con el mandatario estadounidense, Donald Trump.

"Venimos contentos como delegación por la misión cumplida", ha manifestado Rodríguez, en un vídeo publicado en redes sociales por el ministro de Comunicación venezolano, Miguel Ángel Pérez Pirela.

Rodríguez intervino el miércoles ante la Asamblea General de Naciones Unidas, desde donde apostó por dejar atrás la situación de "un país dividido" y abrir una "nueva era política" marcada por la "capacidad de mirar hacia adelante juntos", algo que pasaría por la celebración de nuevas elecciones, si bien no anunció una fecha para la posible votación.

Asimismo, la presidenta encarga de Venezuela mantuvo una reunión con Trump para abordar "el fortalecimiento de la relación bilateral" entre ambos países, abierta después de la captura del mandatario venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en una incursión militar estadounidense lanzada en enero contra Caracas, que se saldó con más de un centenar de muertos.